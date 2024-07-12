YKS 2024 SONUÇLARI SORGULAMA: ÖSYM ile YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta, erken açıklanır mı?

YKS sonuçları açıklandı mı sorusu her gün gündemdeki yerini alıyor. ÖSYM sonuç açıklama sistemi üzerinden öğrenilecek puanların ardından tercih işlemleri beklenecek. YKS sınav sonuçları sorgulama ekranı üzerinden adaylar TYT, AYT ve YDT puanları ile başarı sıralamalarına erişebilecek. Peki; 2024 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?