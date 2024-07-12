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YKS 2024 SONUÇLARI SORGULAMA: ÖSYM ile YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta, erken açıklanır mı?
Giriş Tarihi: 12.07.2024 16:33
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024
16:33
YKS 2024 SONUÇLARI SORGULAMA: ÖSYM ile YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta, erken açıklanır mı?
Üç oturumda gerçekleşen üniversite sınavı ardından sonuç için geri sayım başladı. YKS sonuçları sorgulama ekranı erişime açılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından verilen tarih öncesinde erken açıklanma ihtimali de gündemde konuşuluyor. YKS 2024 sonrası tercihler için puanlar bekleniyor. Peki; ÖSYM ile YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta, erken açıklanır mı? İşte, detaylar...