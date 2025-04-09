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Haberler Yaşam YKS 2025 ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHLERİ: ÖSYM takvimi ile (TYT - AYT - YDT) YKS ne zaman, hangi güne yapılacak?
Giriş Tarihi: 09.04.2025 16:22 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 16:22

YKS 2025 ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHLERİ: ÖSYM takvimi ile (TYT - AYT - YDT) YKS ne zaman, hangi güne yapılacak?

YKS 2025 için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan takvimle bu yılki üniversite sınavı tarihi netleşti. Sınav başvuru süresinin sona ermesinin ardından çalışmalarına hız kazandıran milyonlarca aday TYT-AYT ve YDT oturumlarının tarihlerine göre çalışmalarına şekil verecek. Takvim kontrol ediliyor. Peki, 2025 YKS ne zaman? İşte ÖSYM tarafından açıklanan TYT, AYT ve YDT tarihleri…

YKS 2025 ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHLERİ: ÖSYM takvimi ile TYT - AYT - YDT YKS ne zaman, hangi güne yapılacak?

Üniversite sınavı için kısa bir kaldı. ÖSYM takvimiyle 2025 yılına ait sınavların ve sonuç tarihleri de belirlendi. Bu yıl üniversite hayali kuran adaylar çalışma tempolarına hız kazandırdı. Peki, 2025 YKS ne zaman?

YKS 2025 ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHLERİ: ÖSYM takvimi ile TYT - AYT - YDT YKS ne zaman, hangi güne yapılacak?

ÖSYM 2025 TAKVİMİNİ AÇIKLADI: YKS SINAVI HANGİ TARİHTE?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılına ait sınav takvimini kamuoyuyla paylaştı.
Resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamayla birlikte sınav tarihleri netleşti. Takvimin açıklanmasıyla birlikte 2025 YKS oturumlarının yapılacağı tarihler de belli oldu.

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YKS 2025 ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHLERİ: ÖSYM takvimi ile TYT - AYT - YDT YKS ne zaman, hangi güne yapılacak?

ÖSYM 2025 SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ!

YKS 2025 ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHLERİ: ÖSYM takvimi ile TYT - AYT - YDT YKS ne zaman, hangi güne yapılacak?

Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran 2025 Cumartesi 10.15'te başlayacak. Sınav 165 dakika sürecek.

Alan Yeterlilik Testi (AYT) 22 Haziran 2025 Pazar 10.15'te başlayacak. Sınav 180 dakika sürecek.

Yaban Dil Testi (YDT) 22 Haziran 2025 Pazar saat 15.45'te başlayacak. Sınav 120 dakika sürecek.

YKS 2025 ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHLERİ: ÖSYM takvimi ile TYT - AYT - YDT YKS ne zaman, hangi güne yapılacak?

YKS SINAV SONUÇ TARİHİ

Üniversite sınavı bu yıl 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilirken sınav sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak.