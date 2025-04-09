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YKS 2025 ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHLERİ: ÖSYM takvimi ile (TYT - AYT - YDT) YKS ne zaman, hangi güne yapılacak?
Giriş Tarihi: 09.04.2025 16:22
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025
16:22
YKS 2025 ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHLERİ: ÖSYM takvimi ile (TYT - AYT - YDT) YKS ne zaman, hangi güne yapılacak?
YKS 2025 için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan takvimle bu yılki üniversite sınavı tarihi netleşti. Sınav başvuru süresinin sona ermesinin ardından çalışmalarına hız kazandıran milyonlarca aday TYT-AYT ve YDT oturumlarının tarihlerine göre çalışmalarına şekil verecek. Takvim kontrol ediliyor. Peki, 2025 YKS ne zaman? İşte ÖSYM tarafından açıklanan TYT, AYT ve YDT tarihleri…