YKS 2025 ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHLERİ: ÖSYM takvimi ile (TYT - AYT - YDT) YKS ne zaman, hangi tarihte?

YKS 2025 için geri sayım sürüyor. AYT-TYT ve YDT oturumlarından oluşan üniversite sınavı için başvuru süreci tamamlandı. Sınava girecek binlerce öğrenci hayallerine eğitim için çalışmalarını sürdürüyor. ÖSYM tarafından paylaşılan takvimle sınavın tarihleri netleşti. Peki, YKS 2025 üniversite sınavı ne zaman?