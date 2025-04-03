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YKS 2025 ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHLERİ: ÖSYM takvimi ile (TYT - AYT - YDT) YKS ne zaman, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 03.04.2025 15:05
Güncelleme Tarihi: 03.04.2025
15:13
YKS 2025 ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHLERİ: ÖSYM takvimi ile (TYT - AYT - YDT) YKS ne zaman, hangi tarihte?
ÖSYM'nin 2025 sınav takvimiyle YKS tarihleri netleşti. Üniversite sınavı başvuruları tamamlanırken, TYT, AYT ve YDT oturumlarına ilişkin detaylar belli oldu. Milyonlarca öğrencinin katılacağı sınavın tarihleri, adayların çalışma programlarını şekillendirmesinde önemli rol oynayacak. Peki, 2025 YKS ne zaman? İşte ÖSYM tarafından açıklanan TYT, AYT ve YDT tarihleri…