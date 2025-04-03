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Haberler Yaşam YKS 2025 ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHLERİ: ÖSYM takvimi ile (TYT - AYT - YDT) YKS ne zaman, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 03.04.2025 15:05 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 15:13

YKS 2025 ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHLERİ: ÖSYM takvimi ile (TYT - AYT - YDT) YKS ne zaman, hangi tarihte?

ÖSYM'nin 2025 sınav takvimiyle YKS tarihleri netleşti. Üniversite sınavı başvuruları tamamlanırken, TYT, AYT ve YDT oturumlarına ilişkin detaylar belli oldu. Milyonlarca öğrencinin katılacağı sınavın tarihleri, adayların çalışma programlarını şekillendirmesinde önemli rol oynayacak. Peki, 2025 YKS ne zaman? İşte ÖSYM tarafından açıklanan TYT, AYT ve YDT tarihleri…

YKS 2025 ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHLERİ: ÖSYM takvimi ile TYT - AYT - YDT YKS ne zaman, hangi tarihte?

YKS 2025 için geri sayım sürüyor. AYT-TYT ve YDT oturumlarından oluşan üniversite sınavı için başvuru süreci tamamlandı. Sınava girecek binlerce öğrenci hayallerine eğitim için çalışmalarını sürdürüyor. ÖSYM tarafından paylaşılan takvimle sınavın tarihleri netleşti. Peki, YKS 2025 üniversite sınavı ne zaman?

YKS 2025 ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHLERİ: ÖSYM takvimi ile TYT - AYT - YDT YKS ne zaman, hangi tarihte?

ÖSYM TAKVİMİ YAYIMLADI: YKS TARİHLERİ BELLİ OLDU!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılı sınav takvimini duyurdu.

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan duyuru ile yeni sınav takvimi kamuoyu ile paylaşıldı. Güncel takvimle beraber 2025 YKS sınav tarihleri belli oldu.

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YKS 2025 ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHLERİ: ÖSYM takvimi ile TYT - AYT - YDT YKS ne zaman, hangi tarihte?

2025 YKS NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan takvimle birlikte sınav tarihleri netleşti.

YKS 2025 sınav tarihleri 21-22 Haziran 2025 günlerinde uygulanacak. TYT 21 Haziran'da, AYT ve YDT 22 Haziran'da uygulanacak.

YKS 2025 ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHLERİ: ÖSYM takvimi ile TYT - AYT - YDT YKS ne zaman, hangi tarihte?

ÖSYM 2025 SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ!

YKS 2025 ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHLERİ: ÖSYM takvimi ile TYT - AYT - YDT YKS ne zaman, hangi tarihte?

Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran 2025 Cumartesi 10.15'te başlayacak. Sınav 165 dakika sürecek.

Alan Yeterlilik Testi (AYT) 22 Haziran 2025 Pazar 10.15'te başlayacak. Sınav 180 dakika sürecek.

Yaban Dil Testi (YDT) 22 Haziran 2025 Pazar saat 15.45'te başlayacak. Sınav 120 dakika sürecek.