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YKS AYT sınav yorumları gündemde! 2024 AYT soruları nasıldı, zor muydu kolay mıydı? İşte YKS soru yorumları
Giriş Tarihi: 09.06.2024 09:51
Güncelleme Tarihi: 09.06.2024
09:58
YKS AYT sınav yorumları gündemde! 2024 AYT soruları nasıldı, zor muydu kolay mıydı? İşte YKS soru yorumları
YKS AYT sınav yorumları üniversite sınavının 2. oturumu olan Alanda Yeterlilik Testinden çıkan adaylar tarafından sosyal medyada paylaşılıyor. Matematik, Edebiyat, Fizik, Biyoloji, Kimya, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Geometri, Din Kültürü gibi dersler özelinde AYT soruları nasıldı, zor muydu kolay mıydı sorularına yanıt aranıyor. Özellikle gelecek sene sınava girecek adayların YKS soru yorumlarını takip ettiği görülüyor. İşte, AYT sınav yorumları 2024...