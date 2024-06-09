YKS AYT sınav yorumları gündemde! 2024 AYT soruları nasıldı, zor muydu kolay mıydı? İşte YKS soru yorumları

TYT SINAVI NASILDI, ZOR MUYDU KOLAY MIYDI?

Saat 10:15'te başlayan sınav 13.00'te tamamlandı. Sınav biter bitmez adaylar sosyal medyadan sınavı yorumlamaya başladı. TYT sorularını kolay bulanlar da oldu zorlananlar da. Sırada AYT var.

İşte, TYT'ye dair birkaç yorum...