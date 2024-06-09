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Haberler Yaşam YKS AYT sınav yorumları gündemde! 2024 AYT soruları nasıldı, zor muydu kolay mıydı? İşte YKS soru yorumları
Giriş Tarihi: 09.06.2024 09:51 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 09:58

YKS AYT sınav yorumları gündemde! 2024 AYT soruları nasıldı, zor muydu kolay mıydı? İşte YKS soru yorumları

YKS AYT sınav yorumları üniversite sınavının 2. oturumu olan Alanda Yeterlilik Testinden çıkan adaylar tarafından sosyal medyada paylaşılıyor. Matematik, Edebiyat, Fizik, Biyoloji, Kimya, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Geometri, Din Kültürü gibi dersler özelinde AYT soruları nasıldı, zor muydu kolay mıydı sorularına yanıt aranıyor. Özellikle gelecek sene sınava girecek adayların YKS soru yorumlarını takip ettiği görülüyor. İşte, AYT sınav yorumları 2024...

YKS AYT sınav yorumları gündemde! 2024 AYT soruları nasıldı, zor muydu kolay mıydı? İşte YKS soru yorumları

AYT sınav yorumları, YKS'nin ikinci oturumu sonrası gündemde. Üniversite sınavı nasıldı sorusuna yanıt arayanlar özellikle Twitter (X) platformu üzerinden paylaşılan YKS yorumları ile AYT soruları zor muydu kolay mıydı sorguluyor. ÖSYM'nin sınav merkezlerinde gerçekleşen sınavın tüm oturumları sonrası soru ve cevaplar beklenecek. İşte, YKS AYT soru yorumları...

YKS AYT sınav yorumları gündemde! 2024 AYT soruları nasıldı, zor muydu kolay mıydı? İşte YKS soru yorumları
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YKS AYT sınav yorumları gündemde! 2024 AYT soruları nasıldı, zor muydu kolay mıydı? İşte YKS soru yorumları

YKS SINAV OTURUMLARI 2024

ÖSYM sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS 2024) 8-9 Haziran tarihlerinde 3 oturumda tamamlanıyor. Üniversite sınavında oturumlar şöyle:

Temel Yeterlilik Testi (TYT) 8 Haziran Cumartesi 10.15

Alanda Yeterlilik Testi (AYT) 9 Haziran Pazar 10.15

Yabancı Dil Testi (YDT) 9 Haziran Pazar günü 15.45

YKS AYT sınav yorumları gündemde! 2024 AYT soruları nasıldı, zor muydu kolay mıydı? İşte YKS soru yorumları

TYT SINAVI NASILDI, ZOR MUYDU KOLAY MIYDI?

Saat 10:15'te başlayan sınav 13.00'te tamamlandı. Sınav biter bitmez adaylar sosyal medyadan sınavı yorumlamaya başladı. TYT sorularını kolay bulanlar da oldu zorlananlar da. Sırada AYT var.

İşte, TYT'ye dair birkaç yorum...

YKS AYT sınav yorumları gündemde! 2024 AYT soruları nasıldı, zor muydu kolay mıydı? İşte YKS soru yorumları
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