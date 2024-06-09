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Haberler Yaşam YKS AYT Tahir ile Zühre sorusu ve cevabı araştırılıyor! 2024 AYT'de çıkan Tahir ile Zühre hikayesi sorusunun yanıtı nedir?
Giriş Tarihi: 09.06.2024 15:49 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 15:49

YKS AYT Tahir ile Zühre sorusu ve cevabı araştırılıyor! 2024 AYT'de çıkan Tahir ile Zühre hikayesi sorusunun yanıtı nedir?

Üniversite sınavının 2. oturumu tamamlandı. Alanda yeterliliklerini ölçen adaylar sınav çıkışı diğer adayların da yorumunu merak ettiği soruları sosyal medya üzerinden değerlendirmeye başladı. YKS AYT Tahir ile Zühre hikayesi sorusu bu noktada gündemde. Edebiyat sorular en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki; AYT'de çıkan Tahir ile Zühre hikayesi sorusunun yanıtı neydi?

YKS AYT Tahir ile Zühre sorusu ve cevabı araştırılıyor! 2024 AYT’de çıkan Tahir ile Zühre hikayesi sorusunun yanıtı nedir?

AYT Tahir ile Zühre Arzu ile Kamber sorusu sınavdan çıkan adayların gündeminde. Edebiyat soruları arasında yer alan konuyla ilgili araştırmalar sürüyor. Kendi cevaplarını karşılaştıran adayların değerlendirmesi ÖSYM ile netlik kazanacak. Peki; YKS AYT Tahir ile Zühre Hikayesi sorusunun yanıtı nedir?

YKS AYT Tahir ile Zühre sorusu ve cevabı araştırılıyor! 2024 AYT’de çıkan Tahir ile Zühre hikayesi sorusunun yanıtı nedir?

YKS AYT OTURUMU TAMAMLANDI!

Toplamda 3 oturumdan oluşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS 2024) TYT ve AYT adımlarını tamamladı. 9 Haziran Pazar günü 10.15'te başlayan Alanda Yeterlilik Testi son buldu. AYT soruları sosyal medyada tartışılmaya başladı.

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YKS AYT Tahir ile Zühre sorusu ve cevabı araştırılıyor! 2024 AYT’de çıkan Tahir ile Zühre hikayesi sorusunun yanıtı nedir?

AYT EDEBİYAT TAHİR İLE ZÜHRE HİKAYESİ SORUSU

YKS AYT Tahir ile Zühre hikayesi sorusu ile gündemde. Sorunun şıkları ve detayları netlik kazanmazken adaylar yanıtlarını değerlendiriyor.

İşte, soruya yanıt olabilecek bilgiler:

YKS AYT Tahir ile Zühre sorusu ve cevabı araştırılıyor! 2024 AYT’de çıkan Tahir ile Zühre hikayesi sorusunun yanıtı nedir?

TAHİR İLE ZÜHRE HİKAYESİ

Kerem ile Aslı'nın aşkından sonra en çok bilinen bu aşk hikayesi rivayetlere göre Urfa-Mardin yöreleri civarında vuku bulmuştur. İki gencin aşkını ve kavuşmak için mücadelesi ise hikayeye göre şöyledir; ' Geçmiş zamanın birinde zengin mi zengin, güçlü mü güçlü bir padişah varmış. Dünyevi her türlü nimete sahip olan padişahın büyük bir derdi varmış, öye bir dert ki ne mal ne şöhret ona deva olmuyormuş. Padişahın derdi, bir türlü evlat sahibi olamaması imiş. Derdi yüzünden kendini eğlenyece veren padişah bir gün veziri ile dolaşmaya çıkmış, ikisi birlikte gezerken karşılarına bir derviş çıkmış ve onlara yardım edeceğini, ikisinin de muradının bir evlat sahibi olmak istediğini söylemiş.

Tüm bunları duyan padişah ve vezir heyecan içinde dervişten aman dilemiş. Derviş cebinden bir elma çıkarıp ikiye bölerek, bir yarısını padişaha bir yarısını da vezire vermiş ve eklemiş "bu elmaları yerseniz ikinizde birer evlat sahibi olacaksanız", derviş padişahın bir kızı vezirin ise bir oğlu olacağını, ileride onları evlendirmelerini söyler ve gider. Elmaları yiyen padişah ve vezirin 9-10 ay sonra çocukları olur, tıpkı dervişin dediği gibi padişahın kızı vezirin de oğlu olur. Kız bebeğe Zühre, oğlan bebeğe ise Tahir ismi verilir.

YKS AYT Tahir ile Zühre sorusu ve cevabı araştırılıyor! 2024 AYT’de çıkan Tahir ile Zühre hikayesi sorusunun yanıtı nedir?

ARZU İLE KAMBER HİKAYESİ

Arzu ile Kamber'in hikâyesinin 16. YY'da ortaya çıktığı düşünülmektedir. Hikayenin ana konusu, birbirini kardeş zannederek büyüyen Arzu ile Kamber'in belli bir süre sonra birbirine âşık olmasını konu alır. Yaşanan bir olay, iki kişinin kardeş olmadıklarını öğrenmelerine sebep olur. Söz konusu olay, kervan Hac yolunda iken kervanın eşkıyalar tarafından basılmasıdır.

Kervan baskını çok kanlı şekilde biter. Kervan baskınından sadece Kamber sağ kurtulur. Bir köylü Kamber'i bularak evlat edinir. Kamberi evlatlık alan ailenin Arzu adında bir de kızları vardır. Arzu ve Kamber bu sayede birbirlerini kardeş bilerek büyürler. Hayat bu şekilde devam ederken Kamber'i seven bir kızın Arzu'ya giderek onların kardeş olmadıklarını söylemeleri ile olayların akışı değişir.

Arzu olayı öğrenir öğrenmez bu bilgiyi Kamber ile paylaşır. Bu olayı öğrenen Kamber evden ayrılır. Bu olaydan sonra Arzu Kamber'i bulmak için çöllere düşer. Fakat bir türlü Kamber'i bulamaz. Arzu bu durum üzerine hastalanır ve yataklara düşer. Bu olayı öğrenen Kamber eve döner. Arzu ile Kamber, bu ayrılık sürecinde birbirlerine aşık olduklarını anlarlar ve işin sonunda birbiri ile evlenirler.

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