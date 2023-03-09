Haberler Yaşam ÖSYM YKS başvuru ekranı erişime açıldı! 2023 YKS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? İşte üniversite sınavı başvuru tarihleri ve kılavuzu

Giriş Tarihi: 09.03.2023 00:07 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 00:07

ÖSYM YKS başvuru ekranı erişime açıldı! 2023 YKS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? İşte üniversite sınavı başvuru tarihleri ve kılavuzu

YKS başvuruları başladı! ÖSYM son dakika açıklaması ile üniversite sınavı başvurularının başladığını duyururken deprem bölgesi için de kritik bir açıklamada bulundu. TYT, AYT, YDT sınav tarihleri de Yükseköğretim Kurumları Sınavı duyurusu içinde yer aldı. Şimdi adaylar tarafından YKS başvuru ücreti, formu ve kılavuzu sorgulanıyor. "ais.osym.gov" adresi üzerinden alınan başvurular yaklaşık iki hafta devam edecek. Peki, YKS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte, 2023 YKS başvuru ÖSYM AİS ekranı…