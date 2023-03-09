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Haberler Yaşam ÖSYM YKS başvuru ekranı erişime açıldı! 2023 YKS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? İşte üniversite sınavı başvuru tarihleri ve kılavuzu
Giriş Tarihi: 09.03.2023 00:07 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 00:07

ÖSYM YKS başvuru ekranı erişime açıldı! 2023 YKS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? İşte üniversite sınavı başvuru tarihleri ve kılavuzu

YKS başvuruları başladı! ÖSYM son dakika açıklaması ile üniversite sınavı başvurularının başladığını duyururken deprem bölgesi için de kritik bir açıklamada bulundu. TYT, AYT, YDT sınav tarihleri de Yükseköğretim Kurumları Sınavı duyurusu içinde yer aldı. Şimdi adaylar tarafından YKS başvuru ücreti, formu ve kılavuzu sorgulanıyor. "ais.osym.gov" adresi üzerinden alınan başvurular yaklaşık iki hafta devam edecek. Peki, YKS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte, 2023 YKS başvuru ÖSYM AİS ekranı…

ÖSYM YKS başvuru ekranı erişime açıldı! 2023 YKS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? İşte üniversite sınavı başvuru tarihleri ve kılavuzu

YKS başvuru ücreti 2023 ne kadar sorusu gündemdeki yerini aldı. Bir süredir merakla beklenen üniversite sınavı tarihi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi duyurusu ile paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre TYT, AYT, YDT oturumları Haziran ayında gerçekleşecek. YKS başvurusu ÖSYM AİS ekranı üzerinden iki hafta boyunca alınmaya devam edecek. Peki, 2023 YKS başvuruları ne zamana kadar yapılacak, nasıl yapılır? İşte, üniversite sınav başvuru kılavuzu…

ÖSYM SON DAKİKA: YKS 2023 BAŞVURULARI BAŞLADI!

YKS üniversite sınavı başvuru kılavuzu yayımlandı! Kılavuzla birlikte sınav tarihi ve başvuru ekranı adaylarla paylaşıldı. İşte, detaylar...

ÖSYM YKS başvuru ekranı erişime açıldı! 2023 YKS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? İşte üniversite sınavı başvuru tarihleri ve kılavuzu

YKS BAŞVURULARI BAŞLADI!

Son dakika haberi: ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, 17-18 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları için başvurular bugünden itibaren yapılacak.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

NOT: "AFET BÖLGESİ" İLAN EDİLEN 11 İL VE 1 İLÇEDE İKAMET EDEN, DEPREM SONRASI BAŞKA İL VE İLÇELERE GÖÇ EDEN ADAYLARDAN SINAV ÜCRETİ ALINMAYACAK

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ÖSYM YKS başvuru ekranı erişime açıldı! 2023 YKS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? İşte üniversite sınavı başvuru tarihleri ve kılavuzu

YKS BAŞVURU AÇIKLAMASI!

"2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır. 17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 8-23 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar başvurularını, 8 Mart 2023 tarihinde saat 12.00'den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecektir"

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

ÖSYM YKS başvuru ekranı erişime açıldı! 2023 YKS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? İşte üniversite sınavı başvuru tarihleri ve kılavuzu

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), kasım ayında paylaştığı 2023 yılı sınav takvimini kısa bir süre sonra kaldırıldı.

Nedeni ise, üniversite sınavı ile seçimin aynı tarihe denk gelme ihtimali.

Takvimde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 17-18 Haziran'da yapılacağı belirtildi.

ÖSYM YKS başvuru ekranı erişime açıldı! 2023 YKS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? İşte üniversite sınavı başvuru tarihleri ve kılavuzu

YKS 2. DÖNEM KONULARI DAHİL DEĞİL!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Bakan Özer ayrıca, "Dikkat edersiniz sınav tarihini açıklamadık. Sınavların tarihi koşullara göre şekillenecek. Sadece LGS ve YKS sınavlarında ikinci dönemi kapsam dışına aldık. LGS sınavının tarihini inşallah ileri tarihte açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

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