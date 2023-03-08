Haberler Yaşam YKS başvuru ÖSYM AİS ekranı 2023 | YKS başvuru ücreti ve formu üniversite sınavı kılavuzu ile yayında!

Giriş Tarihi: 08.03.2023 19:37 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 19:39

YKS başvuruları başladı! ÖSYM son dakika açıklaması ile üniversite sınavı başvurularının başladığını duyururken deprem bölgesi için de kritik bir açıklamada bulundu. TYT, AYT, YDT sınav tarihleri de Yükseköğretim Kurumları Sınavı duyurusu içinde yer aldı. Şimdi adaylar tarafından YKS başvuru ücreti, formu ve kılavuzu sorgulanıyor. "ais.osym.gov" adresi üzerinden alınan başvurular yaklaşık iki hafta devam edecek. Peki, YKS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte, 2023 YKS başvuru ÖSYM AİS ekranı…