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Giriş Tarihi: 05.02.2025 14:04 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 14:04

YKS başvuru tarihi: 2025 YKS başvuruları ne zaman başlayacak, sınav tarihleri belli oldu mu? Gözler ÖSYM'de!

Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru tarihleri gündemde. Adaylar, ÖSYM tarafından açıklanacak başvuru takvimini yakından takip ederken, sınav tarihleri ve başvuru süreciyle ilgili detaylar da netleşmeye başladı. İşte 2025 YKS'ye dair güncel bilgiler...

YKS başvuru tarihi: 2025 YKS başvuruları ne zaman başlayacak, sınav tarihleri belli oldu mu? Gözler ÖSYM’de!

2025 YKS başvurularının ne zaman başlayacağı, sınav tarihleri ve süreçle ilgili detaylar öğrencilerin gündeminde yer alıyor. ÖSYM'nin duyurularını yakından takip eden adaylar, sınav takvimine dair resmi açıklamalar da yakından takip ediliyor. Peki, 2025 YKS başvuruları ne zaman başlayacak, sınav tarihleri belli oldu mu?

YKS başvuru tarihi: 2025 YKS başvuruları ne zaman başlayacak, sınav tarihleri belli oldu mu? Gözler ÖSYM’de!

2025 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

YKS başvuruları, 6 Şubat 2025 tarihinde başlayacak ve 3 Mart 2025'te sona erecek.

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YKS başvuru tarihi: 2025 YKS başvuruları ne zaman başlayacak, sınav tarihleri belli oldu mu? Gözler ÖSYM’de!

2025 YKS OTURUMLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin açıkladığı "2025 Yılı Sınav Takvimi"ne göre, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) 21-22 Haziran'da yapılacak.

Temel Yeterlik Testi (TYT) 21 Haziran Cumartesi, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran Pazar günü düzenlenecek.

YKS başvuru tarihi: 2025 YKS başvuruları ne zaman başlayacak, sınav tarihleri belli oldu mu? Gözler ÖSYM’de!

YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları ise 22 Temmuz'da ilan edilecek.

YKS başvuru tarihi: 2025 YKS başvuruları ne zaman başlayacak, sınav tarihleri belli oldu mu? Gözler ÖSYM’de!
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