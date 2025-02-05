YKS başvuru tarihi: 2025 YKS başvuruları ne zaman başlayacak, sınav tarihleri belli oldu mu? Gözler ÖSYM’de!

2025 YKS başvurularının ne zaman başlayacağı, sınav tarihleri ve süreçle ilgili detaylar öğrencilerin gündeminde yer alıyor. ÖSYM'nin duyurularını yakından takip eden adaylar, sınav takvimine dair resmi açıklamalar da yakından takip ediliyor. Peki, 2025 YKS başvuruları ne zaman başlayacak, sınav tarihleri belli oldu mu?