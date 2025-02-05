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YKS başvuru tarihi: 2025 YKS başvuruları ne zaman başlayacak, sınav tarihleri belli oldu mu? Gözler ÖSYM'de!
Giriş Tarihi: 05.02.2025 14:04
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
14:04
YKS başvuru tarihi: 2025 YKS başvuruları ne zaman başlayacak, sınav tarihleri belli oldu mu? Gözler ÖSYM'de!
Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru tarihleri gündemde. Adaylar, ÖSYM tarafından açıklanacak başvuru takvimini yakından takip ederken, sınav tarihleri ve başvuru süreciyle ilgili detaylar da netleşmeye başladı. İşte 2025 YKS'ye dair güncel bilgiler...