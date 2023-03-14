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Giriş Tarihi: 14.03.2023 23:42 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 23:43

YKS başvuruları ne zaman bitiyor, sınav ücreti için son tarih ne? 2023 YKS başvurusu için son tarih belli oldu!

Geçtiğimiz hafta yayımlanan YKS başvurusu kılavuzu ile işlem ÖSYM aday sistemi üzerinden yapılmaya başlandı. Halen işlemlerini tamamlamamış olanlar ve doğru yapmak isteyenler bu noktada "2023 YKS başvuruları ne zaman bitiyor, sınav ücreti için son tarih ne?" sorularını gündeme taşıdı. Üniversite hayali kuran binlerce vatandaşın katılım sağlayacağı sınavın üç ayrı oturumdan (TYT, AYT, YDT) gerçekleşeceği bilinirken öte yandan bu oturumlar Haziran ayında gerçekleşecek. Peki, 2023 YKS başvuruları ne zaman bitiyor, sınav ücreti için son tarih ne? ÖSYM'den son dakika üniversite sınavı başvurusu kılavuzunda yer alan o detaylar…

YKS başvuruları ne zaman bitiyor, sınav ücreti için son tarih ne? 2023 YKS başvurusu için son tarih belli oldu!

TYT, AYT ve YDT testlerinden oluşan 2023 YKS başvuru süreci yayımlanan ÖSYM kılavuzu ile devam ediyor. Haziran ayında düzenlenecek olan sınava ilişkin başvurular geçtiğimiz hafta başlamış ve adaylar ÖSYM AİS ekranı üzerinden işlemlerini gerçekleştirmeye başlamıştı. Şimdilerde ise "2023 YKS başvuruları ne zaman bitiyor, sınav ücreti için son tarih ne?" soruları yanıt aramaya başladı. Kişiler TC Kimlik numaraları ve aday şifreleri sayesinde yapacakları başvuruların ardından aynı zamanda belirlenen sınav ücretini de ilgili bankalara yatıracak. Peki, 2023 YKS başvuruları ne zaman bitiyor, sınav ücreti için son tarih ne? İşte detaylar...

YKS başvuruları ne zaman bitiyor, sınav ücreti için son tarih ne? 2023 YKS başvurusu için son tarih belli oldu!

2023 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz sonrasında 2023 YKS başvuru tarihleri belli oldu. Buna göre; YKS sınavı başvuruları 8 Mart 2023 Çarşamba günü başladı. Başvurular, 23 Mart 2023 Perşembe günü sona erecek.

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YKS başvuruları ne zaman bitiyor, sınav ücreti için son tarih ne? 2023 YKS başvurusu için son tarih belli oldu!

Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek. Sınav sonuçları ise 20 Temmuz'da açıklanacak.

34 YAŞINI TAMAMLAYAN KADINLARA BU YIL İLK KEZ KONTENJAN AYRILDI

YÖK Başkanı Özvar, farklı nedenlerle üniversiteye gidememiş 34 yaşını tamamlayan kadınlara bu yıl ilk kez devlet üniversitelerindeki programlarda kontenjan ayırdıklarını bildirdi.

YKS başvuruları ne zaman bitiyor, sınav ücreti için son tarih ne? 2023 YKS başvurusu için son tarih belli oldu!

Deprem nedeniyle afet bölgesi olarak ilan edilen 11 ilde ikamet eden, buralardan deprem sonrasında başka il ve ilçelere göç adaylardan sınav ve başvuru ücreti alınmayacak.

Deprem bölgesi dışındaki adaylar için sınav ücreti 115 TL olacak. Adaylar herbir sınav oturumu için 115 TL ödeyecek.

2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2023-MSÜ) başvuran adayların Milli Savunma Bakanlığı tarafından Milli Savunma Üniversitesi'ne yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için 2023-YKS'ye başvuru yapma zorunluluğu bulunuyor.

YKS başvuruları ne zaman bitiyor, sınav ücreti için son tarih ne? 2023 YKS başvurusu için son tarih belli oldu!

4 İLDE YKS YAPILMAYACAK

Öte yandan ÖSYM'den yapılan açıklamada, "Depremlerin yaşandığı Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yapılmayacak. Adaylar istedikleri illeri tercih edip sınava girebilecek." ifadelerine yer verildi.

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