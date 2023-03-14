YKS başvuruları ne zaman bitiyor, sınav ücreti için son tarih ne? 2023 YKS başvurusu için son tarih belli oldu!

Geçtiğimiz hafta yayımlanan YKS başvurusu kılavuzu ile işlem ÖSYM aday sistemi üzerinden yapılmaya başlandı. Halen işlemlerini tamamlamamış olanlar ve doğru yapmak isteyenler bu noktada "2023 YKS başvuruları ne zaman bitiyor, sınav ücreti için son tarih ne?" sorularını gündeme taşıdı. Üniversite hayali kuran binlerce vatandaşın katılım sağlayacağı sınavın üç ayrı oturumdan (TYT, AYT, YDT) gerçekleşeceği bilinirken öte yandan bu oturumlar Haziran ayında gerçekleşecek. Peki, 2023 YKS başvuruları ne zaman bitiyor, sınav ücreti için son tarih ne? ÖSYM'den son dakika üniversite sınavı başvurusu kılavuzunda yer alan o detaylar…