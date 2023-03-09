Haberler Yaşam YKS başvurusu yapacaklar kılavuzda yer alan o detaya dikkat! İşte adım adım YKS başvurusu...

Giriş Tarihi: 09.03.2023 07:05 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 07:08

YKS başvurusu yapacaklar kılavuzda yer alan o detaya dikkat! İşte adım adım YKS başvurusu...

YKS sınavına girecek adaylar dikkat! Üniversite hayali kurmakta olan binlerce öğrenci için YKS başvuru süreci geçtiğimiz gün başladı. Adaylar ÖSYM AİS ekranı üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Sınav 17-18 Haziran tarihinde düzenlenecek. Ancak adayların dikkat etmesi gereken bir detay var ki, bu da belirlenen tarihlerde başvurularının kabulü için belirlenen sınav ücretini yatırmak. YKS başvuru kılavuzu içerisinde yer alan bir diğer önemli bilgi, afet bölgesindeki adaylardan herhangi bir ücret talep edilmeyeceği. İşte YKS başvuru kılavuzuna göre sürece ilişkin bilinmesi gereken tüm detaylar.