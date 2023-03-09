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Giriş Tarihi: 09.03.2023 07:05 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 07:08

YKS başvurusu yapacaklar kılavuzda yer alan o detaya dikkat! İşte adım adım YKS başvurusu...

YKS sınavına girecek adaylar dikkat! Üniversite hayali kurmakta olan binlerce öğrenci için YKS başvuru süreci geçtiğimiz gün başladı. Adaylar ÖSYM AİS ekranı üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Sınav 17-18 Haziran tarihinde düzenlenecek. Ancak adayların dikkat etmesi gereken bir detay var ki, bu da belirlenen tarihlerde başvurularının kabulü için belirlenen sınav ücretini yatırmak. YKS başvuru kılavuzu içerisinde yer alan bir diğer önemli bilgi, afet bölgesindeki adaylardan herhangi bir ücret talep edilmeyeceği. İşte YKS başvuru kılavuzuna göre sürece ilişkin bilinmesi gereken tüm detaylar.

YKS başvurusu yapacaklar kılavuzda yer alan o detaya dikkat! İşte adım adım YKS başvurusu...

YKS başvuruları için açıklama geçtiğimiz gün geldi. Kılavuz yayınlandı, başvuru ekranı erişime açıldı ve sınav tarihi resmen belli oldu. Bu gelişmeler elbette, bu yılki üniversite sınavına katılım sağlayacak binlerce adayı ilgilendiriyor. İşlemler ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerek aday şifresi gerekse e-Devlet şifresi aracılığı ile yapılabiliyor. YKS başvuru kılavuzu ile tüm detaylar belli oldu. Konuya dair daha detaylı bilgiye sahip olmak isteyenler için YKS başvuru işleminin detaylarını derledik.

YKS başvurusu yapacaklar kılavuzda yer alan o detaya dikkat! İşte adım adım YKS başvurusu...

BAŞVURULAR BAŞLADI

YKS'ye başvurular dün saat 12:00'de başlatıldı. Başvurular 8-23 Mart tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru tarihi ise 27 Mart-3 Nisan tarihleri olarak belirlendi.

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YKS başvurusu yapacaklar kılavuzda yer alan o detaya dikkat! İşte adım adım YKS başvurusu...

Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek. Sınav sonuçları ise 20 Temmuz'da açıklanacak.

34 YAŞINI TAMAMLAYAN KADINLARA BU YIL İLK KEZ KONTENJAN AYRILDI

YÖK Başkanı Özvar, farklı nedenlerle üniversiteye gidememiş 34 yaşını tamamlayan kadınlara bu yıl ilk kez devlet üniversitelerindeki programlarda kontenjan ayırdıklarını bildirdi.

YKS başvurusu yapacaklar kılavuzda yer alan o detaya dikkat! İşte adım adım YKS başvurusu...

Deprem nedeniyle afet bölgesi olarak ilan edilen 11 ilde ikamet eden, buralardan deprem sonrasında başka il ve ilçelere göç adaylardan sınav ve başvuru ücreti alınmayacak.

Deprem bölgesi dışındaki adaylar için sınav ücreti 115 TL olacak. Adaylar herbir sınav oturumu için 115 TL ödeyecek.

YKS başvurusu yapacaklar kılavuzda yer alan o detaya dikkat! İşte adım adım YKS başvurusu...

2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2023-MSÜ) başvuran adayların Milli Savunma Bakanlığı tarafından Milli Savunma Üniversitesi'ne yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için 2023-YKS'ye başvuru yapma zorunluluğu bulunuyor.

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