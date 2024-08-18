Giriş Tarihi: 18.08.2024 12:04
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024
12:04
YKS BOŞ KALAN KONTENJANLAR 2024 tablosu | YKS 2 ve 4 yıllık üniversite taban ve tavan puanları, başarı sıralamaları ile boş kontenjanlar PDF Listesi
YKS sonuçlarının açıklanması ile birlikte milyonlarca aday yerleştikleri öğrenim programını öğrendi. İlk tercihlerde herhangi bir programa yerleşemeyen kişiler ise, 'YKS boş kalan kontenjanlar 2024 PDF listesi' araştırması yapıyor. Bilindiği üzere ilk tercihlerde herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, kontenjanı dolmayan veya boş kalan kontenjanlara ek tercih yapabilecek. İşte YKS ek tercih kılavuzu 2024 ile üniversite boş kontenjan listesi sorgulama ekranı ve YÖK ATLAS YKS boş kontenjanlar 2024 tablosu…