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Giriş Tarihi: 18.08.2024 12:04 Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 12:04

YKS BOŞ KALAN KONTENJANLAR 2024 tablosu | YKS 2 ve 4 yıllık üniversite taban ve tavan puanları, başarı sıralamaları ile boş kontenjanlar PDF Listesi

YKS sonuçlarının açıklanması ile birlikte milyonlarca aday yerleştikleri öğrenim programını öğrendi. İlk tercihlerde herhangi bir programa yerleşemeyen kişiler ise, 'YKS boş kalan kontenjanlar 2024 PDF listesi' araştırması yapıyor. Bilindiği üzere ilk tercihlerde herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, kontenjanı dolmayan veya boş kalan kontenjanlara ek tercih yapabilecek. İşte YKS ek tercih kılavuzu 2024 ile üniversite boş kontenjan listesi sorgulama ekranı ve YÖK ATLAS YKS boş kontenjanlar 2024 tablosu…

YKS BOŞ KALAN KONTENJANLAR 2024 tablosu | YKS 2 ve 4 yıllık üniversite taban ve tavan puanları, başarı sıralamaları ile boş kontenjanlar PDF Listesi

YKS ek tercih tarihleri, boş kontenjanlar, taban puanları ve başarı sıralamaları öğrenciler tarafından araştırılıyor. Üniversite yerleştirmeleri herhangi bir öğrenim programına katılamayan öğrenciler 2. tercih tarihlerine odaklandı. Peki, YKS boş kontenjanlar açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte YKS ek tercih kılavuzu 2024 ile üniversite boş kontenjanlar 2024 tablosu…

YKS BOŞ KALAN KONTENJANLAR 2024 tablosu | YKS 2 ve 4 yıllık üniversite taban ve tavan puanları, başarı sıralamaları ile boş kontenjanlar PDF Listesi

2024 YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

25 Temmuz-4 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınan YKS tercih işlemlerinin ardından üniversite tercih sonuçları 13 Ağustos 2024 Salı günü açıklandı.

Üniversite yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapılarak görüntüleniyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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YKS BOŞ KALAN KONTENJANLAR 2024 tablosu | YKS 2 ve 4 yıllık üniversite taban ve tavan puanları, başarı sıralamaları ile boş kontenjanlar PDF Listesi

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN 2024?

YKS yerleştirme sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan adaylar, üniversite kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapacak.

Üniversite elektronik kayıtları ise 19-21 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Üniversite kayıtlarının 23 Ağustos'ta biteceği göz önünde bulundurulduğunda 2024 YKS ek tercih işlemlerinin Ağustos ayının son haftası başlaması bekleniyor.

YKS BOŞ KALAN KONTENJANLAR 2024 tablosu | YKS 2 ve 4 yıllık üniversite taban ve tavan puanları, başarı sıralamaları ile boş kontenjanlar PDF Listesi

YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024 VE ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

Bilindiği üzere herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler ek yerleştirmelerde şanslarını deneyecek.

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra YKS boş kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.

Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacak.

YKS BOŞ KALAN KONTENJANLAR 2024 tablosu | YKS 2 ve 4 yıllık üniversite taban ve tavan puanları, başarı sıralamaları ile boş kontenjanlar PDF Listesi

YKS ek tercih süreci, üniversite kayıtlarının 23 Ağustos tarihinde son bulmasının ardından boş kontenjanların belirlenmesiyle başlayacak.

Boş kontenjanların Ağustos ayının son haftası açıklanması bekleniyor. Böylece YKS ek tercihlerinin Eylül ayının ilk haftası başlayacağı söylenebilir.

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