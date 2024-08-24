Giriş Tarihi: 24.08.2024 00:01
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024
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YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024 VE TABAN PUANLARI | Üniversite boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak? 2 yıllık ve 4 yıllık YKS üniversite
YKS taban puanları ve kontenjanları adaylar tarafından mercek altına alındı. Üniversite kayıtlarının başlamasıyla beraber tercih hakkı kazanamayan adaylar ÖSYM'nin ek tercih takvimini yakından takip ediyor. YÖK Atlas ile 2 ve 4 yıllık üniversitelerin YKS taban puanları, boş kalan kontenjanlar ve başarı sıralamasının belli olması beklenirken, adaylar ek tercih hakkını kullanacak. Peki, YKS taban puanları ve boş kontenjanlar açıklandı mı? İşte, detaylar…