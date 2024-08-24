YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024 VE TABAN PUANLARI | Üniversite boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak? 2 yıllık ve 4 yıllık YKS üniversite

Üniversite kayıtları 19 Ağustos-23 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 19 Ağustos-21 Ağustos arasında yapılırken, adaylar ek tercih süreci için ÖSYM duyurularını yakından takip ediyor. 2024 YKS taban puanları ile ek tercih yapacak olan adaylar boş kontenjanlar ve başarı sıralaması için güncel bilgileri araştırıyor. Peki, YÖK Atlas ile 2 ve 4 yıllık üniversitelerin YKS taban puanları açıklandı mı? İşte, detaylar…