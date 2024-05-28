YKS DENEME SINAVI SONUÇ SORGULAMA EKRANI: YKS 2024 deneme sınavı sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

'YKS'YE DOĞRU 2024' DENEME SINAVI TARİHİ

OGM Materyal web sitesi üzerinden yapılacak olan çevrim içi deneme sınavı; TYT, AYT ve YDT için ayrı ayrı günlerde yapılacak olup TYT deneme sınavı 25 Mayıs, AYT denemesi 26 Mayıs ve 27 Mayıs 2024 tarihinde ise YDT denemesi ile "YKS'ye Doğru 2024" Türkiye geneli çevrim içi deneme sınavının son aşaması gerçekleştirildi.