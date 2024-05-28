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Haberler Yaşam YKS DENEME SINAVI SONUÇ SORGULAMA EKRANI: YKS 2024 deneme sınavı sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?
Giriş Tarihi: 28.05.2024 08:39 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 08:39

YKS DENEME SINAVI SONUÇ SORGULAMA EKRANI: YKS 2024 deneme sınavı sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

YKS deneme sınavı sonuçları için geri sayım başladı. Milli eğitim tarafından 2024'ün üniversite sınavına girecek öğrenciler için YKS deneme sınavı (YKS'ye doğru 2024) 25-26-27 Mayıs tarihlerinde gerçekleşti. TYT AYT ve YDT olmak üzere üniversite sınavındaki gibi üç oturumda gerçekleşti. Sınava binlerce öğrenci katıldı.Online olarak uygulanan sınavın sonuçları araştırmaya başladı. Peki YKS deneme sınav sonuçları ne zaman hangi tarihte açıklanacak işte ayrıntılar

YKS DENEME SINAVI SONUÇ SORGULAMA EKRANI: YKS 2024 deneme sınavı sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

Öğrenciler MEB YKS deneme sınavı sonuç sorgulama ekranı başında yer aldı. Ülke geneli sıralama ile sonuçlar açıklanacak. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan gerçek üniversite sınavı öncesi öğrenciler kendilerini denedi ve seviyelerini ölçtü. Peki 2024 YKS deneme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak hangi gün?

YKS DENEME SINAVI SONUÇ SORGULAMA EKRANI: YKS 2024 deneme sınavı sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

'YKS'YE DOĞRU 2024' DENEME SINAVI TARİHİ
OGM Materyal web sitesi üzerinden yapılacak olan çevrim içi deneme sınavı; TYT, AYT ve YDT için ayrı ayrı günlerde yapılacak olup TYT deneme sınavı 25 Mayıs, AYT denemesi 26 Mayıs ve 27 Mayıs 2024 tarihinde ise YDT denemesi ile "YKS'ye Doğru 2024" Türkiye geneli çevrim içi deneme sınavının son aşaması gerçekleştirildi.

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YKS DENEME SINAVI SONUÇ SORGULAMA EKRANI: YKS 2024 deneme sınavı sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

YKS 2024 DENEME SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Belirtilen tarihlerde 10.00-20.00 saatleri arasında, istedikleri zaman dilimlerinde sınava girebilecek olan öğrenciler; sonuçlarını, sıralamalarını ve puanlarını 29 Mayıs 2024 tarihinde yine aynı sistem üzerinden görebilecekler.

YKS DENEME SINAVI SONUÇ SORGULAMA EKRANI: YKS 2024 deneme sınavı sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

SORU ÇÖZÜMLERİ, SONUÇLARLA BERABER YAYIMLANACAK
Deneme sınavının soru çözümleri ise sonuçların açıklanması ile Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün Youtube sayfasında yayımlanacak. Ayrıca Youtube üzerinden öğrenciler için rehberlik yayını da uzmanlar tarafından gerçekleştirilecek

YKS DENEME SINAVI SONUÇ SORGULAMA EKRANI: YKS 2024 deneme sınavı sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

YKS DENEME SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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