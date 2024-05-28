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YKS DENEME SINAVI SONUÇ SORGULAMA EKRANI: YKS 2024 deneme sınavı sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?
Giriş Tarihi: 28.05.2024 08:39
Güncelleme Tarihi: 28.05.2024
08:39
YKS deneme sınavı sonuçları için geri sayım başladı. Milli eğitim tarafından 2024'ün üniversite sınavına girecek öğrenciler için YKS deneme sınavı (YKS'ye doğru 2024) 25-26-27 Mayıs tarihlerinde gerçekleşti. TYT AYT ve YDT olmak üzere üniversite sınavındaki gibi üç oturumda gerçekleşti. Sınava binlerce öğrenci katıldı.Online olarak uygulanan sınavın sonuçları araştırmaya başladı. Peki YKS deneme sınav sonuçları ne zaman hangi tarihte açıklanacak işte ayrıntılar