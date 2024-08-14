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Giriş Tarihi: 14.08.2024 08:24 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 08:24

YKS EK TERCİH KILAVUZU 2024: ÖSYM YKS ek tercihleri ne zaman, üniversite 2. tercihi nasıl yapılır, kimler yapabilir?

YKS ek tercih ne zaman 2024 yılı için sorgulanmaya başladı. Geçtiğimiz gün erişime açılan üniversite yerleştirme sonuçları ardından hedeflediği bölüm ve üniversiteye yerleşemeyen adaylar 2. tercih işlemlerini değerlendirmeye hazırlanıyor. ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu ile hareket edecek adaylar daha sonra onun sonuçlarını beklemeye başlayacak. YÖKATLAS üniversite taban puanları, YKS boş kontenjanlar bu noktada araştırılıyor. Peki; YKS ek tercihler ne zaman, nasıl yapılır, kimler yapabilir? İşte, detaylar...

YKS EK TERCİH KILAVUZU 2024: ÖSYM YKS ek tercihleri ne zaman, üniversite 2. tercihi nasıl yapılır, kimler yapabilir?

YKS ek tercih kılavuzu 2024 sorgulamaları hız kazandı. Puanlarını öğrenen ve ilk yerleştirmede aradığını bulamayanlar 2. yerleştirme seçeneklerini değerlendirecek. Bu noktada üniversite taban puanları yeniden gündemde olacak. YÖK Başkanı Erol Özvar'ın boş kontenjanlar açıklaması da konuya dair bilgi veriyor. Peki; ÖSYM ile YKS ek tercihler ne zaman, nasıl yapılır, kimler yapabilir? İşte, YKS ek tercih tarihleri hakkında merak edilenler...

YKS EK TERCİH KILAVUZU 2024: ÖSYM YKS ek tercihleri ne zaman, üniversite 2. tercihi nasıl yapılır, kimler yapabilir?

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM tarafından yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları arından YKS tercih sonuçları da adayların erişimine açıldı. İlk yerleştirmede hedeflediklerini gerçekleştiremeyenler yeni tercih dönemine yönelecek.

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YKS EK TERCİH KILAVUZU 2024: ÖSYM YKS ek tercihleri ne zaman, üniversite 2. tercihi nasıl yapılır, kimler yapabilir?

EROL ÖZVAR'DAN YKS EK TERCİH AÇIKLAMASI!

Ek tercihler öncesinde YÖK Başkanı Erol Özvar güncel durumu paylaştı:

"Sevgili adaylarımız, 2024 YKS yerleştirme sonuçları belli oldu. ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilirsiniz. Tüm gençlerimizi tebrik eder, sonuçların hayırlı olmasını dilerim.

Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanın yüzde 98,8'i, önlisans kontenjanlarının yüzde 100'ü doldu. Yeni açtığımız "Yapay Zeka" ve "Bilişim" programlarının devlet üniversitelerindeki kontenjanlarının tamamına yerleşildi, tek bir boş kontenjan bile kalmadı.

Henüz ek yerleştirme süreci başlamadan kontenjanlarımızın neredeyse tamamının dolmuş olması Türkiye'de yükseköğretime genç neslin erişebilir olduğunu gösteriyor.

Kontenjanlar konusunda geçmiş yıllara ait adayların tercih, yerleşme ve kayıt verilerinin dikkatli bir incelemesine ve özel/kamu sektör temsilcilerinin beklentilerinin ve raporlarının tahliline dayalı projeksiyonlar ürettiğimizi vurgulamalıyım."

YKS EK TERCİH KILAVUZU 2024: ÖSYM YKS ek tercihleri ne zaman, üniversite 2. tercihi nasıl yapılır, kimler yapabilir?

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

YKS yerleştirme sonuçları ardından bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.

Ek tercihlerin bu kayıt işlemleri ardından başlaması bekleniyor.

YKS EK TERCİH KILAVUZU 2024: ÖSYM YKS ek tercihleri ne zaman, üniversite 2. tercihi nasıl yapılır, kimler yapabilir?

Geçtiğimiz yıl Eylül ayı ortasında başlayan YKS ek tercih işlemleri için YKS ek tercih kılavuzu bekleniyor. Gözler ÖSYM'de.

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