Giriş Tarihi: 14.08.2024 08:24
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024
08:24
YKS EK TERCİH KILAVUZU 2024: ÖSYM YKS ek tercihleri ne zaman, üniversite 2. tercihi nasıl yapılır, kimler yapabilir?
YKS ek tercih ne zaman 2024 yılı için sorgulanmaya başladı. Geçtiğimiz gün erişime açılan üniversite yerleştirme sonuçları ardından hedeflediği bölüm ve üniversiteye yerleşemeyen adaylar 2. tercih işlemlerini değerlendirmeye hazırlanıyor. ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu ile hareket edecek adaylar daha sonra onun sonuçlarını beklemeye başlayacak. YÖKATLAS üniversite taban puanları, YKS boş kontenjanlar bu noktada araştırılıyor. Peki; YKS ek tercihler ne zaman, nasıl yapılır, kimler yapabilir? İşte, detaylar...