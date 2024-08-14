2024 YKS'de ek tercihler ne zaman başlıyor? YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 YKS'de boşta kalan öğrenciler için ek tercihler başlıyor. Ek tercihe nasıl başvurulacak? YKS'de ek tercih yaparken nelere dikkat edilmeli? 2024 YKS'de ek tercih nasıl yapılır? Tercih ve Kariyer Danışmanı Nazik Köşegil, YKS'de doğru tercih yapmak için dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı.