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Giriş Tarihi: 30.08.2024 18:14 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 18:16

YKS EK TERCİH TARİHLERİ VE KILAVUZ 2024 SORGULAMA: ÖSYM üniversite ikinci yerleştirme YKS ek tercihleri hangi tarihte, kılavuz açıklandı mı?

YKS ek tercih takvimi ve kılavuzu öğrencilerin gündeminde yer alıyor. YKS tercihlerinin 13 Ağustos'ta ilan edilmesinin ardından üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler için ikinci tercih süreci gerçekleştirilecek. Tercih işlemleri için kılavuz ve takvim ÖSYM AİS ekranında yayımlanacak. YÖK ATLAS üniversite taban puanları, boş kontenjanlar ve başarı sıralamları referans alınarak listeler oluşturulacak. Peki, YKS ek tercih ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? İşte kılavuz ve tarihler

YKS EK TERCİH TARİHLERİ VE KILAVUZ 2024 SORGULAMA: ÖSYM üniversite ikinci yerleştirme YKS ek tercihleri hangi tarihte, kılavuz açıklandı mı?

YKS ek tercih işlemlerinin başlaması bekleniyor. Üniversitelerde kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından yerleşemeyen adaylar ikinci tercih dönemini bekliyor. Boş kalan kontenjanlara ve bölümlere yerleştirme yapılacak. İşte YKS ek tercih kılavuzu ve tarihleri

YKS EK TERCİH TARİHLERİ VE KILAVUZ 2024 SORGULAMA: ÖSYM üniversite ikinci yerleştirme YKS ek tercihleri hangi tarihte, kılavuz açıklandı mı?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
2024-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19 Ağustos-23 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 19 Ağustos-21 Ağustos arasında yapılabilecek.
Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar ise üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.

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YKS EK TERCİH TARİHLERİ VE KILAVUZ 2024 SORGULAMA: ÖSYM üniversite ikinci yerleştirme YKS ek tercihleri hangi tarihte, kılavuz açıklandı mı?

YKS İKİNCİ / EK TERCİHLERİ NE ZAMAN?
YKS ek tercihlerinin başlayacağı tercih araştırılıyor. 23 Ağustos'ta üniversite kayıtlarının sona ermesinin ardından tercihlerin ÖSYM tarafından başlatılması bekleniyor.

YKS EK TERCİH TARİHLERİ VE KILAVUZ 2024 SORGULAMA: ÖSYM üniversite ikinci yerleştirme YKS ek tercihleri hangi tarihte, kılavuz açıklandı mı?

YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024 AÇIKLANDI MI?
2024 YKS boş kontenjanları henüz yayımlanmadı.
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri, 23 Ağustos'ta tamamlanacak. Akabinde ise YKS boş kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.
Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

YKS EK TERCİH TARİHLERİ VE KILAVUZ 2024 SORGULAMA: ÖSYM üniversite ikinci yerleştirme YKS ek tercihleri hangi tarihte, kılavuz açıklandı mı?

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?
Üniversite taban puanları henüz belli olmadı. Adaylar, YÖK ATLAS üzerinden geçtiğimiz yılın verilerine göre tercih işlemlerini gerçekleştiriyor.

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