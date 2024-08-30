Giriş Tarihi: 30.08.2024 18:14
Güncelleme Tarihi: 30.08.2024
18:16
YKS EK TERCİH TARİHLERİ VE KILAVUZ 2024 SORGULAMA: ÖSYM üniversite ikinci yerleştirme YKS ek tercihleri hangi tarihte, kılavuz açıklandı mı?
YKS ek tercih takvimi ve kılavuzu öğrencilerin gündeminde yer alıyor. YKS tercihlerinin 13 Ağustos'ta ilan edilmesinin ardından üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler için ikinci tercih süreci gerçekleştirilecek. Tercih işlemleri için kılavuz ve takvim ÖSYM AİS ekranında yayımlanacak. YÖK ATLAS üniversite taban puanları, boş kontenjanlar ve başarı sıralamları referans alınarak listeler oluşturulacak. Peki, YKS ek tercih ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? İşte kılavuz ve tarihler