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Giriş Tarihi: 12.09.2024 08:49 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 08:49

YKS EK YERLEŞTİRME BAŞVURULARI ALINDI! 2024 ÖSYM YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, 3. tercih var mı?

Üniversite 2. yerleştirme tercihleri 11 Eylül tarihi itibarıyla sona erdi. ÖSYM üzerinden alınan başvurularda boş kontenjanlar değerlendirildi. YÖKATLAS taban puanları ile ilgili bölüm ve üniversitelere başvuruda bulunan adaylar YKS ek yerleştirme sonuçları sorgulama tarihi için araştırmalarına hız kazandırdı. Hangi programa yerleştiklerini görmek isteyen adaylar bir kez daha sonuc.osym.gov.tr adresi başında olacak. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, 3. tercih var mı?

YKS EK YERLEŞTİRME BAŞVURULARI ALINDI! 2024 ÖSYM YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, 3. tercih var mı?

YSK ek tercih sonucu sorgulama işlemleri ÖSYM üzerinden takip ediliyor. Boş kontenjan listelerini değerlendiren adaylar dün akşam itibarıyla başvurularını tamamladı. Şimdi sırada sonuçlar var. Erişime açılacak ek yerleştirme sonuçları sonrası üniversite 3. tercih var mı sorusu yanıt arayacak. Peki; 2024 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS EK YERLEŞTİRME BAŞVURULARI ALINDI! 2024 ÖSYM YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, 3. tercih var mı?

YKS EK TERCİH BAŞVURULARI TAMAMLANDI!

6-11 Eylül tarihleri arasında alınan YKS ek tercih işlemleri tamamlandı. ÖSYM kılavuzuna göre hareket eden adaylar YKS boş kontenjanlar üzerinden başvurularını gerçekleştirdi. Sırada sonuçlar var.

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YKS EK YERLEŞTİRME BAŞVURULARI ALINDI! 2024 ÖSYM YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, 3. tercih var mı?

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?

YKS ek tercih sonuçları sorgulama tarihi henüz paylaşılmadı. ÖSYM takip ediliyor.

Geçtiğimiz yıl YKS ek tercih işlemleri 12-17 Eylül tarihleri arasında yapılmış, sonuçlar ise 25 Eylül'de açıklanmıştı.

YKS EK YERLEŞTİRME BAŞVURULARI ALINDI! 2024 ÖSYM YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, 3. tercih var mı?

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

YKS ek yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenilecek.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS EK YERLEŞTİRME BAŞVURULARI ALINDI! 2024 ÖSYM YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, 3. tercih var mı?

YSK EK TERCİH KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS ek tercih sonuçlarının açıklanması ardından yerleşen programa kayıtlar başlayacak.

Anacak ek kayıt tarihleri henüz bilinmiyor.

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