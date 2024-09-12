YKS EK YERLEŞTİRME BAŞVURULARI ALINDI! 2024 ÖSYM YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, 3. tercih var mı?

Giriş Tarihi: 12.09.2024 08:49
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024
08:49
Üniversite 2. yerleştirme tercihleri 11 Eylül tarihi itibarıyla sona erdi. ÖSYM üzerinden alınan başvurularda boş kontenjanlar değerlendirildi. YÖKATLAS taban puanları ile ilgili bölüm ve üniversitelere başvuruda bulunan adaylar YKS ek yerleştirme sonuçları sorgulama tarihi için araştırmalarına hız kazandırdı. Hangi programa yerleştiklerini görmek isteyen adaylar bir kez daha sonuc.osym.gov.tr adresi başında olacak. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, 3. tercih var mı?