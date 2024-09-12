YKS EK YERLEŞTİRME BAŞVURULARI ALINDI! 2024 ÖSYM YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, 3. tercih var mı?

YSK ek tercih sonucu sorgulama işlemleri ÖSYM üzerinden takip ediliyor. Boş kontenjan listelerini değerlendiren adaylar dün akşam itibarıyla başvurularını tamamladı. Şimdi sırada sonuçlar var. Erişime açılacak ek yerleştirme sonuçları sonrası üniversite 3. tercih var mı sorusu yanıt arayacak. Peki; 2024 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?