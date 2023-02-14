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Giriş Tarihi: 14.02.2023 07:50 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 07:50

YKS ERTELENDİ Mİ, NE ZAMAN YAPILACAK? 2023 Üniversite sınavı başvuruları ne zaman, ÖSYM YKS ertelenecek mi?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası üniversiteler uzaktan eğitime geçerken, YKS sınavı 2023'ten ikinci dönem konuları kaldırıldı. Bu noktada "YKS ertelenecek mi, YKS ne zaman yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İlk açıklanan ÖSYM sınav takviminde üniversite sınavı tarihi 17 – 18 Haziran 2023 olarak belirlenirken, daha sonra sınav takvimi geri çekilmişti. Peki, YKS ne zaman yapılacak, ertelendi mi? Üniversite sınavı ertelenecek mi 2023? İşte konu hakkında detaylar