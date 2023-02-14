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Haberler Yaşam YKS ERTELENDİ Mİ, NE ZAMAN YAPILACAK? 2023 Üniversite sınavı başvuruları ne zaman, ÖSYM YKS ertelenecek mi?
Giriş Tarihi: 14.02.2023 07:50 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 07:50

YKS ERTELENDİ Mİ, NE ZAMAN YAPILACAK? 2023 Üniversite sınavı başvuruları ne zaman, ÖSYM YKS ertelenecek mi?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası üniversiteler uzaktan eğitime geçerken, YKS sınavı 2023'ten ikinci dönem konuları kaldırıldı. Bu noktada "YKS ertelenecek mi, YKS ne zaman yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İlk açıklanan ÖSYM sınav takviminde üniversite sınavı tarihi 17 – 18 Haziran 2023 olarak belirlenirken, daha sonra sınav takvimi geri çekilmişti. Peki, YKS ne zaman yapılacak, ertelendi mi? Üniversite sınavı ertelenecek mi 2023? İşte konu hakkında detaylar

YKS ERTELENDİ Mİ, NE ZAMAN YAPILACAK? 2023 Üniversite sınavı başvuruları ne zaman, ÖSYM YKS ertelenecek mi?

YKS 2023 hakkında araştırmalar, Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük deprem sonrası sürekli olarak aratılıyor. Üniversiteler tatil edilirken, YKS sınavı ertelendi mi sorusu öğrenciler tarafından merak ediliyor.

YKS ERTELENDİ Mİ, NE ZAMAN YAPILACAK? 2023 Üniversite sınavı başvuruları ne zaman, ÖSYM YKS ertelenecek mi?

YKS 2. DÖNEM KONULARI OLMAYACAK!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ''Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır'' açıklamasında bulundu.

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YKS ERTELENDİ Mİ, NE ZAMAN YAPILACAK? 2023 Üniversite sınavı başvuruları ne zaman, ÖSYM YKS ertelenecek mi?

YKS SINAV TARİHİ İLK TAKVİMDE NASILDI?

ÖSYM tarafından yayınlanan 2023 sınav takviminde üniversite sınavı olarak da bilinen YKS sınavının 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde düzenleneceği belirtilmişti.

Başvuruların ise 9 Şubat - 6 Mart 2023 tarihleri arasında alınacağı bildirilmişti.

YKS ERTELENDİ Mİ, NE ZAMAN YAPILACAK? 2023 Üniversite sınavı başvuruları ne zaman, ÖSYM YKS ertelenecek mi?

2023 YKS SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM henüz 2023 YKS sınav ve başvuru tarihleri bilgisini de içeren güncel sınav takvimini yayınlamadı. 2023 YKS sınav tarihi hakkında bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

YKS ERTELENDİ Mİ, NE ZAMAN YAPILACAK? 2023 Üniversite sınavı başvuruları ne zaman, ÖSYM YKS ertelenecek mi?

YKS SINAVI ERTELENECEK Mİ?

MEB'in yaptığı açıklamayla okullar iki hafta boyunca ertelenirken, sınav hakkında bir açıklama henüz gelmedi.

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