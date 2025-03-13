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Haberler Yaşam YKS geç başvuru son tarih! ÖSYM ile 2025 YKS geç başvuru ücreti ne kadar, başvurular saat kaçta bitiyor?
Giriş Tarihi: 13.03.2025 09:51 Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 09:51

YKS geç başvuru son tarih! ÖSYM ile 2025 YKS geç başvuru ücreti ne kadar, başvurular saat kaçta bitiyor?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları, süreci kaçıran adaylar için yeniden 3 gün süreyle açıldı. Geç alınan başvurularda yüzde 50 artırımlı olarak ödenen sınav ücreti en çok merak edilenler arasında. YKS geç başvuru ekranı ÖSYM AİS ekranı üzerinden takip ediliyor. Geç başvurularda son gün geldi. Peki; 2025 YKS geç başvuru ücreti ne kadar, saat kaçta bitecek?

YKS geç başvuru son tarih! ÖSYM ile 2025 YKS geç başvuru ücreti ne kadar, başvurular saat kaçta bitiyor?

YKS geç başvuru ücreti ne kadar, nereden ödenir soruları üniversite sınavı adaylarının gündeminde. Haziran ayında üç oturumda gerçekleşecek YKS sınavında TYT, AYT ve YDT testleri gerçekleşecek. Konuyla ilgili ÖSYM kılavuzu takip ediliyor. İşte, 2025 YKS geç başvuru ekranı:

YKS geç başvuru son tarih! ÖSYM ile 2025 YKS geç başvuru ücreti ne kadar, başvurular saat kaçta bitiyor?

YKS GEÇ BAŞVURU SON TARİH!

6 Şubat-3 Mart tarihleri arasında alınan YKS başvurularını kaçıran üniversite sınavı adayları için geç başvuru ekranı 3 gün süreyle açıldı.

Geç başvurular 11-13 Mart tarihleri arasında alınacak. Son gün saat 23.59 itibarıyla işlemler son bulacak.

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YKS geç başvuru son tarih! ÖSYM ile 2025 YKS geç başvuru ücreti ne kadar, başvurular saat kaçta bitiyor?

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifreleri ile giriş yapacak adaylar gerekli adımları tamamladıktan sonra onay tuşuna basacak ve sınav oturumlarının her biri için sınav ücretini yatıracak.

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YKS geç başvuru son tarih! ÖSYM ile 2025 YKS geç başvuru ücreti ne kadar, başvurular saat kaçta bitiyor?

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Geç başvuru sürecinde sınav ücreti, %50 artırımlı olarak ödeniyor. Buna göre her bir oturum için başvuru ücreti 675 TL olarak belirlendi.

YKS geç başvuru son tarih! ÖSYM ile 2025 YKS geç başvuru ücreti ne kadar, başvurular saat kaçta bitiyor?

2025 YKS SINAV TARİHLERİ

2025-YKS 1. Oturum (TYT): 21.06.2025 / 10:15

2025-YKS 2. Oturum (AYT): 22.06.2025 / 10:15

2025-YKS 3. Oturum (YDT): 22.06.2025 / 15:45