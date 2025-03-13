YKS geç başvuru son tarih! ÖSYM ile 2025 YKS geç başvuru ücreti ne kadar, başvurular saat kaçta bitiyor?

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifreleri ile giriş yapacak adaylar gerekli adımları tamamladıktan sonra onay tuşuna basacak ve sınav oturumlarının her biri için sınav ücretini yatıracak.

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