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YKS geç başvuru son tarih! ÖSYM ile 2025 YKS geç başvuru ücreti ne kadar, başvurular saat kaçta bitiyor?
Giriş Tarihi: 13.03.2025 09:51
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025
09:51
YKS geç başvuru son tarih! ÖSYM ile 2025 YKS geç başvuru ücreti ne kadar, başvurular saat kaçta bitiyor?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları, süreci kaçıran adaylar için yeniden 3 gün süreyle açıldı. Geç alınan başvurularda yüzde 50 artırımlı olarak ödenen sınav ücreti en çok merak edilenler arasında. YKS geç başvuru ekranı ÖSYM AİS ekranı üzerinden takip ediliyor. Geç başvurularda son gün geldi. Peki; 2025 YKS geç başvuru ücreti ne kadar, saat kaçta bitecek?