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YKS SAYACI 2024 | ÖSYM kılavuzu ile TYT, AYT, YDT YKS sınavı ne zaman yapılacak, üniversite sınavına kaç gün kaldı?
Giriş Tarihi: 23.05.2024 17:15
Güncelleme Tarihi: 23.05.2024
17:15
YKS SAYACI 2024 | ÖSYM kılavuzu ile TYT, AYT, YDT YKS sınavı ne zaman yapılacak, üniversite sınavına kaç gün kaldı?
2024 YKS sınavı için geri sayım devam ediyor. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılım sağlayacak olan adaylar, son çalışmalarını yapıyor. 3 milyon 36 bin 945 aday, 1-26 Şubat tarihleri arasında ÖSYM AİS ekranı üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirmişti. Yükseköğretim Kurumları Sınavı giriş yerleri ÖSYM tarafından açıklandı. Giriş belgelerinin erişime açılmasının ardından gözler sınav tarihine çevrildi. Peki, 2024 Üniversite sınavına kaç gün kaldı ve ne zaman yapılacak? İşte, ÖSYM takvimi ile 2024 YKS sınav tarihi ve detaylar...