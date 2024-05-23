Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam YKS SAYACI 2024 | ÖSYM kılavuzu ile TYT, AYT, YDT YKS sınavı ne zaman yapılacak, üniversite sınavına kaç gün kaldı?
Giriş Tarihi: 23.05.2024 17:15 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 17:15

YKS SAYACI 2024 | ÖSYM kılavuzu ile TYT, AYT, YDT YKS sınavı ne zaman yapılacak, üniversite sınavına kaç gün kaldı?

2024 YKS sınavı için geri sayım devam ediyor. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılım sağlayacak olan adaylar, son çalışmalarını yapıyor. 3 milyon 36 bin 945 aday, 1-26 Şubat tarihleri arasında ÖSYM AİS ekranı üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirmişti. Yükseköğretim Kurumları Sınavı giriş yerleri ÖSYM tarafından açıklandı. Giriş belgelerinin erişime açılmasının ardından gözler sınav tarihine çevrildi. Peki, 2024 Üniversite sınavına kaç gün kaldı ve ne zaman yapılacak? İşte, ÖSYM takvimi ile 2024 YKS sınav tarihi ve detaylar...

YKS SAYACI 2024 | ÖSYM kılavuzu ile TYT, AYT, YDT YKS sınavı ne zaman yapılacak, üniversite sınavına kaç gün kaldı?

Haziran ayına oldukça kısa süre kalırken 2024 YKS için heyecan dolu geri sayım sürüyor. İyi bir üniversiteye gitmenin hayalini kuran aday öğrenciler, son hazırlıklarını gerçekleştiriyor. Bir yandan da "2024 YKS'ye kaç gün kaldı, üniversite sınavı ne zaman yapılacak, hangi tarihte?" şeklindeki araştırmalar da yoğunluk kazandı. Üniversite sınavına ilişkin başvuru süreci Şubat ayında tamamlandı. 3 oturumdan oluşan sınav Haziran ayında düzenlenecek. Peki, 2024 YKS'ye kaç gün kaldı, üniversite sınavı ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

YKS SAYACI 2024 | ÖSYM kılavuzu ile TYT, AYT, YDT YKS sınavı ne zaman yapılacak, üniversite sınavına kaç gün kaldı?

YKS 2024 NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT, AYT, YDT olmak üzere üç ayrı oturumda gerçekleştiriliyor.

YKS kapsamında, ilk olarak 8 Haziran Cumartesi günü Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran Pazar sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonraki oturumda ise Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YKS SAYACI 2024 | ÖSYM kılavuzu ile TYT, AYT, YDT YKS sınavı ne zaman yapılacak, üniversite sınavına kaç gün kaldı?

2024 YKS OTURUM TARİHLERİ

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi:

8 Haziran 2024 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika.

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi:

9 Haziran 2024 (Pazar), 10.15, 180 dakika.

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi:

9 Haziran 2024 (Pazar), 15.45, 120 dakika.

YKS SAYACI 2024 | ÖSYM kılavuzu ile TYT, AYT, YDT YKS sınavı ne zaman yapılacak, üniversite sınavına kaç gün kaldı?

YKS 2024 SINAV GİRİŞ BELGESİ ERİŞİME AÇILDI!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınav giriş belgelerine ilişkin beklenen duyuru geldi. ÖSYM'den yapılan açıklamada; "2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS): Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı" denildi.

YKS SAYACI 2024 | ÖSYM kılavuzu ile TYT, AYT, YDT YKS sınavı ne zaman yapılacak, üniversite sınavına kaç gün kaldı?

YKS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA