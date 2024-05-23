YKS SAYACI 2024 | ÖSYM kılavuzu ile TYT, AYT, YDT YKS sınavı ne zaman yapılacak, üniversite sınavına kaç gün kaldı?

Haziran ayına oldukça kısa süre kalırken 2024 YKS için heyecan dolu geri sayım sürüyor. İyi bir üniversiteye gitmenin hayalini kuran aday öğrenciler, son hazırlıklarını gerçekleştiriyor. Bir yandan da "2024 YKS'ye kaç gün kaldı, üniversite sınavı ne zaman yapılacak, hangi tarihte?" şeklindeki araştırmalar da yoğunluk kazandı. Üniversite sınavına ilişkin başvuru süreci Şubat ayında tamamlandı. 3 oturumdan oluşan sınav Haziran ayında düzenlenecek. Peki, 2024 YKS'ye kaç gün kaldı, üniversite sınavı ne zaman yapılacak, hangi tarihte?