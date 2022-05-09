Haberler Yaşam YKS ne zaman 2022, kaç gün kaldı? YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM sınav takvimi

Giriş Tarihi: 09.05.2022 19:14 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 19:15

YKS ne zaman 2022, kaç gün kaldı? YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM sınav takvimi

YKS sınavı ne zaman sorusu birçokları tarafından merak edilmektedir. Milyonlarca üniversite adayı, YKS'ye harıl harıl çalışmakta. YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak sorusu, sıklıkla sorulmaktadır. ÖSYM sınav takviminde YKS sınav tarihini belli etti. Başvuruları mart ayında sona eren YKS için adaylar çalışmaya devam etmekte. YKS'de 3 tane sınavın olacağı belli oldu. YKS sınavı için son bir ay kaldı ve adaylar şimdiden YKS sonuçları ne zaman açıklanır sorusunu arama motorlarına yöneltiyor. Peki, YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?