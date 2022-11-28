Haberler Yaşam YKS ne zaman yapılacak, tarihi açıklandı mı? ÖSYM sınav takvimi ile 2023 YKS (TYT - AYT - YDT) sınav tarihi!

Giriş Tarihi: 28.11.2022 17:00 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 17:00

YKS ne zaman yapılacak, tarihi açıklandı mı? ÖSYM sınav takvimi ile 2023 YKS (TYT - AYT - YDT) sınav tarihi!

YKS sınav tarihi son dakika gelişmeleri milyonlarca üniversite adayı tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından yayınlanan 2023 sınav takvimi ile üniversite sınavı olarak da bilinen YKS sınav ve başvuru tarihleri belli olmuştu. Ancak daha sonra ÖSYM, sınav takvimini geri çekmişti. Konu ile ilgili açıklama ise AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten gelmişti. Çelik, sınav tarihinin seçim takvimiyle üst üste gelmeyeceğini belirtmişti. ÖSYM'nin konuyla ilgili yeni bir çalışma yürüttüğü bilinirken öğrenciler ve velileri, ''YKS ne zaman yapılacak, tarihi açıklandı mı?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte ÖSYM sınav takvimi ile 2023 YKS (TYT - AYT - YDT) sınav tarihi son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar.