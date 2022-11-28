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Haberler Yaşam YKS ne zaman yapılacak, tarihi açıklandı mı? ÖSYM sınav takvimi ile 2023 YKS (TYT - AYT - YDT) sınav tarihi!
Giriş Tarihi: 28.11.2022 17:00 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 17:00

YKS ne zaman yapılacak, tarihi açıklandı mı? ÖSYM sınav takvimi ile 2023 YKS (TYT - AYT - YDT) sınav tarihi!

YKS sınav tarihi son dakika gelişmeleri milyonlarca üniversite adayı tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından yayınlanan 2023 sınav takvimi ile üniversite sınavı olarak da bilinen YKS sınav ve başvuru tarihleri belli olmuştu. Ancak daha sonra ÖSYM, sınav takvimini geri çekmişti. Konu ile ilgili açıklama ise AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten gelmişti. Çelik, sınav tarihinin seçim takvimiyle üst üste gelmeyeceğini belirtmişti. ÖSYM'nin konuyla ilgili yeni bir çalışma yürüttüğü bilinirken öğrenciler ve velileri, ''YKS ne zaman yapılacak, tarihi açıklandı mı?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte ÖSYM sınav takvimi ile 2023 YKS (TYT - AYT - YDT) sınav tarihi son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar.

YKS ne zaman yapılacak, tarihi açıklandı mı? ÖSYM sınav takvimi ile 2023 YKS TYT - AYT - YDT sınav tarihi!

YKS ne zaman yapılacak, tarihi açıklandı mı soruları yanıt aramaya devam ediyor. Üniversite eğitimi almak isteyen vatandaşların katılım sağladığı YKS sınav tarihi ÖSYM tarafından yayınlanan 2023 sınav takvimi ile duyurulmuştu. Ancak Haziran ayında yapılması planlanan üniversite sınavının seçimle denk gelme ihtimali nedeniyle ÖSYM, sınav takvimini geri çekti. AK Parti sözcüsü Çelik, ÖSYM'nin konuyla ilgili bir çalışma içerisinde olduğunu ve detayların yakın bir tarihte açıklanacağını duyurmuştu. Bu kapsamda üniversiteye hazırlanan milyonlarca öğrenci, ''2023 YKS sınavı ne zaman yapılacak, tarihi açıklandı mı, başvurular ne zaman?'' sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. İşte TYT, AYT, YDT olmak üzere toplam 3 oturumda düzenlenen YKS sınav tarihi ile ilgili son gelişmeler.

YKS ne zaman yapılacak, tarihi açıklandı mı? ÖSYM sınav takvimi ile 2023 YKS TYT - AYT - YDT sınav tarihi!

YKS SINAV TARİHİ HAKKINDA FLAŞ AÇIKLAMA!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) açıkladığı 2023'te yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihine ilişkin olarak, "Prensip olarak seçim takvimiyle sınav takvimi üst üste gelmez." dedi.

Çelik, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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YKS ne zaman yapılacak, tarihi açıklandı mı? ÖSYM sınav takvimi ile 2023 YKS TYT - AYT - YDT sınav tarihi!

"ÖSYM'nin bugün açıkladığı takvime göre gelecek yıl üniversite sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak. 2023 seçimlerinde normal takvimin işlemesi durumunda 18 Haziran tarihinde seçim yapılacağı ifade edilmişti. Bu durum seçim tarihinin biraz daha öne alınacağı anlamına gelir mi?" sorusu üzerine Çelik, şunları söyledi:

"Sevgili öğrencilerimizin hiçbir sınavını seçim takvimine denk getirmeyiz. Bununla ilgili olarak ÖSYM bir çalışma yapıyor, yakın zamanda kamuoyuyla paylaşırlar. Seçim takviminin değişmesiyle ilgili bir değerlendirmemiz yok. Tabii ki seçimin olduğu gün sınav olmayacağına göre, prensip olarak seçim takvimiyle sınav takvimi üst üste gelmez. Onunla ilgili açıklama yapılacaktır."

YKS ne zaman yapılacak, tarihi açıklandı mı? ÖSYM sınav takvimi ile 2023 YKS TYT - AYT - YDT sınav tarihi!

YKS SINAV TARİHİ DUYURULMUŞTU...

ÖSYM tarafından yayınlanan 2023 sınav takviminde üniversite sınavı olarak da bilinen YKS sınavının 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde düzenleneceği belirtilmişti.

Başvuruların ise 9 Şubat - 6 Mart 2023 tarihleri arasında alınacağı bildirilmişti.

YKS ne zaman yapılacak, tarihi açıklandı mı? ÖSYM sınav takvimi ile 2023 YKS TYT - AYT - YDT sınav tarihi!

YKS 2023 SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM henüz 2023 YKS sınav ve başvuru tarihleri bilgisini de içeren güncel sınav takvimini yayınlamadı. 2023 YKS sınav tarihi hakkında bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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