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YKS sınav giriş belgesi sorgulama (osym.gov.tr) | 2026 YKS giriş belgesi nereden ve nasıl alınır?
Giriş Tarihi: 10.06.2026 18:33
YKS sınav giriş belgesi sorgulama (osym.gov.tr) | 2026 YKS giriş belgesi nereden ve nasıl alınır?
Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için beklenen açıklama geldi. ÖSYM tarafından yayımlanan YKS sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri okul, salon ve sıra bilgilerini öğrenmek için giriş belgelerini görüntülemeye başladı. Sınava sayılı günler kala, sınav yerlerine ilişkin detaylar da netlik kazanmış oldu.