YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak, nereden sorgulanır? ÖSYM 2026 YKS sınav giriş belgesi sorgulama

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

Adaylar, kendilerine ait sınav binası, salon ve sıra numarası gibi hayati bilgileri barındıran YKS sınav giriş belgesine internet aracılığıyla ulaşabilecek. Sorgulama işlemi için ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi olan ais.osym.gov.tr adresine giriş yapılması gerekiyor. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve kişisel ÖSYM şifrelerini kullanarak ya da e-Devlet kapısı entegrasyonu sayesinde sisteme güvenli geçiş yapıp belgelerinin renkli veya siyah-beyaz çıktısını alabilecek.

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