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YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak, nereden sorgulanır? ÖSYM 2026 YKS sınav giriş belgesi sorgulama
Giriş Tarihi: 10.06.2026 06:33
YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak, nereden sorgulanır? ÖSYM 2026 YKS sınav giriş belgesi sorgulama
Milyonlarca adayın üniversite hayallerini süsleyen YKS 2026 maratonu için geri sayımda son viraja girildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek TYT, AYT ve YDT oturumları öncesinde, öğrencilerin en çok merak ettiği "YKS sınav yerleri açıklandı mı?" sorusu gündemdeki sıcaklığını koruyor. Üniversite sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı başında yeler alındı.