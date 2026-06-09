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YKS SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI: ÖSYM ile YKS 2026 giriş belgesi yayımlandı mı, nasıl sorgulanır?
Giriş Tarihi: 09.06.2026 18:13
YKS SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI: ÖSYM ile YKS 2026 giriş belgesi yayımlandı mı, nasıl sorgulanır?
Milyonlarca adayın üniversite hayallerini süsleyen YKS 2026 maratonu için geri sayımda son viraja girildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek TYT, AYT ve YDT oturumları öncesinde, öğrencilerin en çok merak ettiği "YKS sınav yerleri açıklandı mı?" sorusu gündemdeki sıcaklığını koruyor. Üniversite sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı başında yeler alındı.