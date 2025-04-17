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YKS SINAVI TARİHİ 2025: Üniversite sınavı (YKS) ne zaman, sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? TYT, AYT, YDT tarihleri
Giriş Tarihi: 17.04.2025 20:03
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025
20:03
YKS SINAVI TARİHİ 2025: Üniversite sınavı (YKS) ne zaman, sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? TYT, AYT, YDT tarihleri
YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) için heyecan giderek artıyor. Üniversiteye giriş yapmak isteyen milyonlarca aday, 2025 YKS tarihleri ve oturumlarıyla ilgili detayları öğrenmek için araştırmalara başladı. ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimi ile TYT, AYT ve YDT tarihleri netleşti. Şimdi ise adayların odaklandığı bir diğer önemli konu, YKS sınav giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağı ve sınav yerlerinin erişime açılacağı. Peki 2025 YKS ne zaman yapılacak, TYT, AYT ve YDT hangi gsınav yerleri ne zaman belli olacak? İşte, detaylar.