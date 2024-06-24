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YKS SONUÇ TARİHİ NETLEŞTİ! ÖSYM ile 2024 YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
Giriş Tarihi: 24.06.2024 08:35
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024
08:36
YKS SONUÇ TARİHİ NETLEŞTİ! ÖSYM ile 2024 YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
YKS sonuçları 2024 ÖSYM AİS sayfasından araştırılmaya başladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) 8-9 Haziran tarihlerinde yapıldı. Üç oturumda yapılan sınavın TYT-AYT ve YDT oturumlarının ardından sınavın açıklanma tarihinden önce ilan edilmesi ihtimali için ÖSYM sonuç açıklama ekranı ziyaret ediliyor. Sınava giren adaylar "YKS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruna yanıt arıyorlar. ÖSYM tarihleri açıkladı. Peki, YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? İşte, 2024 üniversite sınavı sonuç tarihi...