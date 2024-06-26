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Haberler Yaşam YKS SONUÇ SORGULAMA TARİHİ BELLİ OLDU! 2024 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı, kaç gün kaldı? ÖSYM duyurdu!
Giriş Tarihi: 26.06.2024 17:15 Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 17:15

YKS SONUÇ SORGULAMA TARİHİ BELLİ OLDU! 2024 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı, kaç gün kaldı? ÖSYM duyurdu!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi doğrultusunda, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç tarihi belli oldu. Adaylar şimdiden tercih yapacakları üniversiteler için araştırmalara başladı. Sınav sonucuna göre tercih yapacak olan adaylar, YKS taban puanlarına odaklandı. Peki, 2024 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler ne zaman yapılacak? İşte detaylar!

YKS SONUÇ SORGULAMA TARİHİ BELLİ OLDU! 2024 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı, kaç gün kaldı? ÖSYM duyurdu!

YKS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih için öğrenciler geri sayıma başladı. Üniversiteye gitmek için heyecanlı olan adaylar sonuç tarihine odaklandı. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? YKS tercihler hangi tarihte başlayacak? İşte, YKS sonuç tarihi hakkında ayrıntılar.

YKS SONUÇ SORGULAMA TARİHİ BELLİ OLDU! 2024 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı, kaç gün kaldı? ÖSYM duyurdu!

2024 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 17 Temmuz 2024 Çarşamba günü açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden görüntüleyebilecek.

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YKS SONUÇ SORGULAMA TARİHİ BELLİ OLDU! 2024 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı, kaç gün kaldı? ÖSYM duyurdu!

YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir.

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YKS SONUÇ SORGULAMA TARİHİ BELLİ OLDU! 2024 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı, kaç gün kaldı? ÖSYM duyurdu!

YKS SINAV SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Geçtiğimiz senelere bakıldığında ÖSYM'nin sınav sonuçlarını erken de açıkladığı görülüyor ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

YKS SONUÇ SORGULAMA TARİHİ BELLİ OLDU! 2024 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı, kaç gün kaldı? ÖSYM duyurdu!

YKS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2024 YKS tercih süreci hakkında henüz ÖSYM tarafından bir açıklama gelmedi. Geçtiğimiz yıl 2023 YKS sınavında sonuçlar 20 Temmuz'da açıklanmış, tercih dönemi de bir hafta sonrasında başlamıştı.

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