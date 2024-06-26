YKS SONUÇ SORGULAMA TARİHİ BELLİ OLDU! 2024 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı, kaç gün kaldı? ÖSYM duyurdu!

YKS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih için öğrenciler geri sayıma başladı. Üniversiteye gitmek için heyecanlı olan adaylar sonuç tarihine odaklandı. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? YKS tercihler hangi tarihte başlayacak? İşte, YKS sonuç tarihi hakkında ayrıntılar.