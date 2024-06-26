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YKS SONUÇ SORGULAMA TARİHİ BELLİ OLDU! 2024 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı, kaç gün kaldı? ÖSYM duyurdu!
Giriş Tarihi: 26.06.2024 17:15
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024
17:15
YKS SONUÇ SORGULAMA TARİHİ BELLİ OLDU! 2024 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı, kaç gün kaldı? ÖSYM duyurdu!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi doğrultusunda, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç tarihi belli oldu. Adaylar şimdiden tercih yapacakları üniversiteler için araştırmalara başladı. Sınav sonucuna göre tercih yapacak olan adaylar, YKS taban puanlarına odaklandı. Peki, 2024 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler ne zaman yapılacak? İşte detaylar!