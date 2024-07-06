Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM AİS ile Üniversite YKS sınav sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 06.07.2024 09:59 Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 09:59

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM AİS ile Üniversite YKS sınav sonuçları sorgulama ekranı

LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından sıra YKS sonuçları 2024'e geldi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3 milyonu aşkın adayın katılımı ile ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılmıştı. İstediği üniversiteye gitmenin hayalini kuran öğrenciler sınav puanlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. ÖSYM YKS sonuçları için kesin tarihi duyurdu. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2024, açıklandı mı, nasıl sorgulanır? İşte detaylar...

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM AİS ile Üniversite YKS sınav sonuçları sorgulama ekranı

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu ÖSYM'den gelen açıklama ile yanıt buldu. 8-9 Haziran'da üç milyondan fazla adayın katılımı ile yapılan sınavın ardından sonuç sorgulama işlemleri hız kesmeden devam ediyor. Adaylar sonuçlarına göre 2 ve 4 yıllık üniversite programlarına yerleşecekler.Peki; YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden sorgulanır? İşte ÖSYM 2024 YKS takvimi ile YKS sonuçları sorgulama ekranı (sonuc.osym.gov.tr)

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM AİS ile Üniversite YKS sınav sonuçları sorgulama ekranı

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonuçları 17 Temmuz tarihinde ÖSYM sonuç sisteminden öğrenilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM AİS ile Üniversite YKS sınav sonuçları sorgulama ekranı

YKS SINAV SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Geçtiğimiz senelere bakıldığında ÖSYM'nin sınav sonuçlarını erken de açıkladığı görülüyor ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM AİS ile Üniversite YKS sınav sonuçları sorgulama ekranı

YKS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Üniversiteli adayları, 2024 YKS sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

ÖSYM SONUÇ SORGULAMA EKRANI

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM AİS ile Üniversite YKS sınav sonuçları sorgulama ekranı

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Geçtiğimiz yıl YKS tercihleri 27 Temmuz tarihinde alınmaya başlamış ve 8 Ağustos'ta sona ermişti.

2024 YKS tercih kılavuzunun da bu yıl 17 Temmuz tarihinde sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlanması bekleniyor.

SON DAKİKA