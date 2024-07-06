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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM AİS ile Üniversite YKS sınav sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 06.07.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024
09:59
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM AİS ile Üniversite YKS sınav sonuçları sorgulama ekranı
LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından sıra YKS sonuçları 2024'e geldi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3 milyonu aşkın adayın katılımı ile ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılmıştı. İstediği üniversiteye gitmenin hayalini kuran öğrenciler sınav puanlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. ÖSYM YKS sonuçları için kesin tarihi duyurdu. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2024, açıklandı mı, nasıl sorgulanır? İşte detaylar...