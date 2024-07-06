YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM AİS ile Üniversite YKS sınav sonuçları sorgulama ekranı

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu ÖSYM'den gelen açıklama ile yanıt buldu. 8-9 Haziran'da üç milyondan fazla adayın katılımı ile yapılan sınavın ardından sonuç sorgulama işlemleri hız kesmeden devam ediyor. Adaylar sonuçlarına göre 2 ve 4 yıllık üniversite programlarına yerleşecekler.Peki; YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden sorgulanır? İşte ÖSYM 2024 YKS takvimi ile YKS sonuçları sorgulama ekranı (sonuc.osym.gov.tr)