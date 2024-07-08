YKS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI || YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

YKS sonuçları ÖSYM son dakika duyuruları ile yakından takip ediliyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)üç oturumda 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde tamamlandı. ÖSYM takvimine göre TYT, AYT ve YDT sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2024 YKS sonuç tarihi ve tüm detaylar…