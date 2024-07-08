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YKS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI || YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?
Giriş Tarihi: 08.07.2024 14:25
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024
14:25
YKS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI || YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?
3,5 milyondan fazla adayın katılımı ile gerçekleşen YKS üniversite sonuçları araştırılıyor. 8-9 Haziran tarihleri arasında düzenlenen sınavın sonuçları ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinde ilan edilecek. Adaylar TYT-AYT ve YDT sorularına verdikleri doğru ve yanlış cevapları görüntüleyebilecek. 2 ve 4 yıllık üniversite programlarına öğrenci almak için gerçekleşen sınavın değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından erişime açılacak. Peki, 2024 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YKS sınav sonuçları sorgulama ekranı!