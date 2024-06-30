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YKS SONUÇLARI SORGULAMA ÖSYM AİS 2024: "ÖSYM’den duyuru!" 2024 üniversite sınavı sonuç tarihi ve YKS sonuç sorgu ekranı
Giriş Tarihi: 30.06.2024 17:02
Güncelleme Tarihi: 30.06.2024
17:02
YKS sonuçları 2024 ÖSYM AİS sayfasından üzerinden araştırılıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) 8-9 Haziran tarihlerinde 3 milyon adayın katılımıyla gerçekleştirildi. Üç oturumda şeklinde yapılan sınavın TYT-AYT ve YDT oturumlarının ardından sınavın açıklanma tarihinden önce ilan edilmesi ihtimali için ÖSYM sonuç açıklama ekranı sık sık ziyaret ediliyor. Adaylar sınav sonucuna göre tercihlerini gerçekleştirmek ve üniversiteye yerleşmek adına sonuçlarını kontrol ediyor. Sınava giren adaylar "YKS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyorlar. ÖSYM tarihleri açıkladı. Peki, YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? İşte, 2024 üniversite sınavı sonuç tarihi ve YKS sonuç sorgulama ekranı