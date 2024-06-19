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Haberler Yaşam YKS SONUÇLARI SORGULAMA: ÖSYM tarihi duyurdu! 2024 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 19.06.2024 20:44 Güncelleme Tarihi: 19.06.2024 20:44

YKS SONUÇLARI SORGULAMA: ÖSYM tarihi duyurdu! 2024 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

8-9 Haziran tarihlerinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Hayalini kurdukları üniversitelerde eğitimlerini sürdürmek isteyen öğrenciler sonuçların ilan edilmesinin ardından tercihte bulunacaklar. 2 ve 4 yıllık üniversite programlarına öğrenci almak için gerçekleşen sınavın değerlendirme işlemleri hız kesmeden devam ediyor. Peki, ÖSYM ile YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte yanıtı…

YKS SONUÇLARI SORGULAMA: ÖSYM tarihi duyurdu! 2024 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçları için ÖSYM son dakika duyuruları yakından takip ediliyor. ÖSYM sonuç ekranı üzerinde kontroller sıklaştırılırken milyonlarca öğrenci "YKS sonuçları erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak 2024?" sorularına yanıt arıyor. Peki; YKS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM YKS (TYT, AYT, YDT) sınav sonuç tarihi ve ayrıntılar...

YKS SONUÇLARI SORGULAMA: ÖSYM tarihi duyurdu! 2024 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonuçları 17 Temmuz tarihinde ÖSYM sonuç sisteminden öğrenilecek.

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YKS SONUÇLARI SORGULAMA: ÖSYM tarihi duyurdu! 2024 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS SINAV SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Geçtiğimiz senelere bakıldığında ÖSYM'nin sınav sonuçlarını erken de açıkladığı görülüyor ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

YKS SONUÇLARI SORGULAMA: ÖSYM tarihi duyurdu! 2024 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

YKS SONUÇLARI SORGULAMA: ÖSYM tarihi duyurdu! 2024 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.

A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.

AYT ve YDT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (ASAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D). Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.

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