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YKS SONUÇLARI SORGULAMA: ÖSYM tarihi duyurdu! 2024 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 19.06.2024 20:44
Güncelleme Tarihi: 19.06.2024
20:44
YKS SONUÇLARI SORGULAMA: ÖSYM tarihi duyurdu! 2024 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
8-9 Haziran tarihlerinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Hayalini kurdukları üniversitelerde eğitimlerini sürdürmek isteyen öğrenciler sonuçların ilan edilmesinin ardından tercihte bulunacaklar. 2 ve 4 yıllık üniversite programlarına öğrenci almak için gerçekleşen sınavın değerlendirme işlemleri hız kesmeden devam ediyor. Peki, ÖSYM ile YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte yanıtı…