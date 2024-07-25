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YKS üniversite tercihleri başladı son dakika duyurusu bekleniyor! 2024 ÖSYM YKS tercih kılavuzu ile üniversite tercihi saat kaçta başlıyor, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 25.07.2024 08:10
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024
08:10
YKS üniversite tercihleri başladı son dakika duyurusu bekleniyor! 2024 ÖSYM YKS tercih kılavuzu ile üniversite tercihi saat kaçta başlıyor, nasıl yapılır?
YKS tercih maratonu bugün başlıyor. İyi bir üniversiteye yerleşmek isteyen yüz binlerce aday, üniversite tercih süreci hakkında detaylı bilgi almak için araştırmalarına hız kazandırdı. YKS tercih kılavuzu ile üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları gözetilerek listeler hazırlandı. 9 günlük süreçte adaylar işlemlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirecek. Bu noktada "YKS tercihleri nasıl yapılır, nelere dikkat edilir?" soruları gündemdeki yerini aldı. Peki, YKS tercihleri başladı mı, saat kaçta başlıyor ve ne zaman bitiyor? İşte ÖSYM AİS ile YKS tercih ekranı robotu ve kılavuzda yer alan tüm detaylar.