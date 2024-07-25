YKS üniversite tercihleri başladı son dakika duyurusu bekleniyor! 2024 ÖSYM YKS tercih kılavuzu ile üniversite tercihi saat kaçta başlıyor, nasıl yapılır?

YKS tercihleri bugün itibarıyla açılan tercih ekranı üzerinden gerçekleşecek. Bu kapsamda TYT, AYT ve YDT oturumlarından oluşan sınava katılan milyonlarca aday harekete geçti. Tercih listelerini hazırlayan adaylar, YKS tercihleri başladı mı, saat kaçta başlıyor ve ne zaman bitiyor sorularına yanıt arıyor. YKS tercih kılavuzu ve YÖK Atlas YKS tercih robotu aracılığıyla üniversite tercihleri yapılacak. ÖSYM kılavuzuna göre; adayların 24 tercih hakkı bulunuyor. Peki, YKS tercihleri nasıl yapılır nelere dikkat edilir? İşte YKS tercih ekranı robotu ile kılavuzda yer alan ve adayların bilmesi gereken tüm bu detaylar.