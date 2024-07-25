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YKS TERCİH EKRANI! YKS tercih işlemleri nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var, tercih yaparken nelere dikkat edilmeli?
Giriş Tarihi: 25.07.2024 05:56
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024
05:56
YKS TERCİH EKRANI! YKS tercih işlemleri nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var, tercih yaparken nelere dikkat edilmeli?
YKS tercih işlemleri bugün başlıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Sözel, sayısal ve eşit ağırlık puanlarına göre tercih yapacak olan adaylar için taban puanları ÖSYM tarafından yayımlanacak. Bu kapsamda adaylar tercih kılavuzunu yakından takip ediyor. Peki, YKS tercih işlemleri nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var? İşte, detaylar…