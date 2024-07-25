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Giriş Tarihi: 25.07.2024 05:56 Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 05:56

YKS TERCİH EKRANI! YKS tercih işlemleri nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var, tercih yaparken nelere dikkat edilmeli?

YKS tercih işlemleri bugün başlıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Sözel, sayısal ve eşit ağırlık puanlarına göre tercih yapacak olan adaylar için taban puanları ÖSYM tarafından yayımlanacak. Bu kapsamda adaylar tercih kılavuzunu yakından takip ediyor. Peki, YKS tercih işlemleri nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var? İşte, detaylar…

YKS TERCİH EKRANI! YKS tercih işlemleri nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var, tercih yaparken nelere dikkat edilmeli?

YKS sonuçları 17 Temmuz tarihinde ilan edildi. Bu kapmsamda tercih heyecanı başladı. İlk defa tercih yapacak olan adaylar YKS TYT ve AYT sınav puanlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Güzel bir üniversitede okumak için YKS tercih işlemleri nasıl yapılacak mercekj altına alındı. Peki, YKS tercih işlemleri nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var?

YKS TERCİH EKRANI! YKS tercih işlemleri nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var, tercih yaparken nelere dikkat edilmeli?

2024 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında 2024 YKS tercih tarihleri belli oldu.

Buna göre; YKS tercihleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

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YKS TERCİH EKRANI! YKS tercih işlemleri nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var, tercih yaparken nelere dikkat edilmeli?

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacak.

YKS TERCİH EKRANI! YKS tercih işlemleri nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var, tercih yaparken nelere dikkat edilmeli?

Tercih işlemi, AİS ekranındaki uyarılara göre sonlandırılmalı. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

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YKS TERCİH EKRANI! YKS tercih işlemleri nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var, tercih yaparken nelere dikkat edilmeli?

YKS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

YKS tercihlerinde adaylar, en fazla 24 tercihte bulunabilecek. Adayların tercihlerinin baştan birkaçını "puanım yeterli olmayabilir" endişesine kapılmadan, sadece ilgisini göz önüne alarak belirlemeli, buralara en çok istenen programlar yazılmalı.

Ancak, kazanılsa bile kaydolmak istenmeyen bir programa tercih listesinde yer vermemeli. Adayların tercih listelerindeki programların sırasının istek sıralarına uygunluğu kontrol edilmeli.

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