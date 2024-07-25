YKS TERCİH EKRANI! YKS tercih işlemleri nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var, tercih yaparken nelere dikkat edilmeli?

YKS sonuçları 17 Temmuz tarihinde ilan edildi. Bu kapmsamda tercih heyecanı başladı. İlk defa tercih yapacak olan adaylar YKS TYT ve AYT sınav puanlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Güzel bir üniversitede okumak için YKS tercih işlemleri nasıl yapılacak mercekj altına alındı. Peki, YKS tercih işlemleri nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var?