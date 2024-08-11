Giriş Tarihi: 11.08.2024 18:41
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024
18:41
YKS TERCİH SONUÇ SORGULAMA 2024: osym.gov.tr ile YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?
YKS tercih sonuçları tercih işlemleri gerçekleştiren adayların gündemine yerleşti. 2024 YKS tercih sonuçları 4 Ağustos tarihinde sona erdi. YKS sonuç puanlarıyla hayallerindeki okullara ve bölümlere göre listelerini oluşturan adaylar osym.gov.tr sonuç erkranını araştırmaya başladı.Bu sene üniversite kayıtlarının 19 Ağustos tarihinde başlayacağı ilan edildi. Buna göre önümüzdeki günlerde YKS tercih sonuçlarının ÖSYM AİS ekranından ilan edilmesi bekleniyor. Peki, YKS tercih sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanacak mı? İşte 2024 üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı...