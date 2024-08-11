YKS TERCİH SONUÇ SORGULAMA 2024: osym.gov.tr ile YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Ancak 19 Ağustos'taki üniversite kayıt süreci öncesinde yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl YKS tercih sonuçları 19 Ağustos 2024 tarihinde açıklanmış, üniversite kayıtları ise 28 Ağustos'ta başlamıştı. 2023 yılının bilgileri baz alındığında, bu sene de tercih sonuçlarının 14 Ağustos'ta kadar açıklanması ön görülüyor. Ancak resmi açıklama henüz gelmedi.

Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.