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Giriş Tarihi: 11.08.2024 18:41 Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 18:41

YKS TERCİH SONUÇ SORGULAMA 2024: osym.gov.tr ile YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

YKS tercih sonuçları tercih işlemleri gerçekleştiren adayların gündemine yerleşti. 2024 YKS tercih sonuçları 4 Ağustos tarihinde sona erdi. YKS sonuç puanlarıyla hayallerindeki okullara ve bölümlere göre listelerini oluşturan adaylar osym.gov.tr sonuç erkranını araştırmaya başladı.Bu sene üniversite kayıtlarının 19 Ağustos tarihinde başlayacağı ilan edildi. Buna göre önümüzdeki günlerde YKS tercih sonuçlarının ÖSYM AİS ekranından ilan edilmesi bekleniyor. Peki, YKS tercih sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanacak mı? İşte 2024 üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı...

YKS TERCİH SONUÇ SORGULAMA 2024: osym.gov.tr ile YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusuna yanıt aranıyor. 2024 yılı üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemleri gerçekleştirildi. Tercih işlemlerini tamamlayan adaylar tercih sonuç araştırmasına başladı. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS TERCİH SONUÇ SORGULAMA 2024: osym.gov.tr ile YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Ancak 19 Ağustos'taki üniversite kayıt süreci öncesinde yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesi bekleniyor.
Geçtiğimiz yıl YKS tercih sonuçları 19 Ağustos 2024 tarihinde açıklanmış, üniversite kayıtları ise 28 Ağustos'ta başlamıştı. 2023 yılının bilgileri baz alındığında, bu sene de tercih sonuçlarının 14 Ağustos'ta kadar açıklanması ön görülüyor. Ancak resmi açıklama henüz gelmedi.
Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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YKS TERCİH SONUÇ SORGULAMA 2024: osym.gov.tr ile YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecektir. Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

YKS TERCİH SONUÇ SORGULAMA 2024: osym.gov.tr ile YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

YKS TERCİH SONUÇ SORGULAMA 2024: osym.gov.tr ile YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilecek.

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