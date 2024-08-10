Giriş Tarihi: 10.08.2024 10:56
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024
10:56
YKS TERCİH SONUÇ SORGULAMA SAYFASI: ÖSYM AİS YKS 2024 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
YKS tercih sonuçları osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulanıyor. YKS 2024 tercih sonuçları 25 Temmuz'da başladı ve 4 Ağustos'ta sona erdi. Tercihlerin sona ermesinin ardından adaylar tercih listesine yazdıkları okulları kazanıp kazanamadığını araştırmaya başladı. Üniversite kayıt süreci 19 Ağustos'ta başlayacak öğrencilerin kayıt yaptırabilmeleri için sonuçların 19 Ağustos'a kadar açıklanmış olması gerekiyor. Adaylar sonuçlarını ÖSYM AİS ekranından öğrenebilecek. Peki, YKS tercih sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanacak mı? İşte 2024 üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı...