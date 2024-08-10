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Giriş Tarihi: 10.08.2024 10:56 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 10:56

YKS TERCİH SONUÇ SORGULAMA SAYFASI: ÖSYM AİS YKS 2024 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YKS tercih sonuçları osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulanıyor. YKS 2024 tercih sonuçları 25 Temmuz'da başladı ve 4 Ağustos'ta sona erdi. Tercihlerin sona ermesinin ardından adaylar tercih listesine yazdıkları okulları kazanıp kazanamadığını araştırmaya başladı. Üniversite kayıt süreci 19 Ağustos'ta başlayacak öğrencilerin kayıt yaptırabilmeleri için sonuçların 19 Ağustos'a kadar açıklanmış olması gerekiyor. Adaylar sonuçlarını ÖSYM AİS ekranından öğrenebilecek. Peki, YKS tercih sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanacak mı? İşte 2024 üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı...

YKS TERCİH SONUÇ SORGULAMA SAYFASI: ÖSYM AİS YKS 2024 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YKS tercih sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aranıyor. Tercihlerin 2 Ağustos'ta sona ermesi beklenirken verilen karar ile birlikte sonuçlar 4 Ağustos'a kadar uzatıldı. Tercih sürecinin ardından gözler YKS tercih sonuçlarına çevrildi. Peki 2024 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS TERCİH SONUÇ SORGULAMA SAYFASI: ÖSYM AİS YKS 2024 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Ancak 19 Ağustos'taki üniversite kayıt süreci öncesinde yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesi bekleniyor.
Geçtiğimiz yıl YKS tercih sonuçları 19 Ağustos 2024 tarihinde açıklanmış, üniversite kayıtları ise 28 Ağustos'ta başlamıştı. 2023 yılının bilgileri baz alındığında, bu sene de tercih sonuçlarının 14 Ağustos'ta kadar açıklanması ön görülüyor. Ancak resmi açıklama henüz gelmedi.
Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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YKS TERCİH SONUÇ SORGULAMA SAYFASI: ÖSYM AİS YKS 2024 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecektir. Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

YKS TERCİH SONUÇ SORGULAMA SAYFASI: ÖSYM AİS YKS 2024 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilecek.

YKS TERCİH SONUÇ SORGULAMA SAYFASI: ÖSYM AİS YKS 2024 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

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