YKS TERCİH TAKVİMİ 2024 KILAVUZU: YKS tercihleri hangi tarihte başlayacak, kılavuz yayınlandı mı, taban puanları belli oldu mu

YKS TABAN PUANLARI 2024 ÖN LİSANS - LİSANS AÇIKLANDI MI?

YKS taban ve tavan puanları, yerleştirme işlemleri yapıldıktan sonra açıklanacak. Bu sebeple bu yılın taban puanları henüz yayınlanmadı.

Adaylar geçtiğimiz yılın taban puanlarına göre tercihlerini oluşturacak. ÖSYM tarafından son olarak 2023 yılının taban puanları yayımlandı.

Adaylar aşağıdaki bağlantılar üzerinden 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans bölümlerinin en düşük ve en yüksek puanlarına ulaşabilirler.