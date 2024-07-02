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YKS TERCİH TAKVİMİ 2024 KILAVUZU: YKS tercihleri hangi tarihte başlayacak, kılavuz yayınlandı mı, taban puanları belli oldu mu
Giriş Tarihi: 02.07.2024 18:11
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024
18:11
YKS TERCİH TAKVİMİ 2024 KILAVUZU: YKS tercihleri hangi tarihte başlayacak, kılavuz yayınlandı mı, taban puanları belli oldu mu
YKS tercih takvimi 2024 için gözler ÖSYM'ye çevrilid.. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen üniversite sınavı sonrası sınav sonuçlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek adaylar YKS tercih kılavuzunu araştırıyor. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarından oluşan YKS'de adaylar kendi yönelmek istedikleri bölüme puanları doğrultusunda yerleştirilecek. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayınlandı mı, taban puanları açıklandı mı? İşte YKS tercih tarihleri ve detaylar