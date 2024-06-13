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YKS tercih tarihleri, kılavuzu, taban puanları 2024: ÖSYM ile YKS tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak, kaç tercih var?
Giriş Tarihi: 13.06.2024 21:41
Güncelleme Tarihi: 13.06.2024
21:42
YKS tercih tarihleri, kılavuzu, taban puanları 2024: ÖSYM ile YKS tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak, kaç tercih var?
YKS tercih tarihleri, kılavuzu ve üniversite taban puanları en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Sınav sonuçlarının açıklanması ardından adaylar hedefledikleri bölüm ve okullara tercih başvurularını gerçekleştirecek. Soru ve cevap kitapçığı ile tahmini puanlarını hesaplayan adaylar YKS tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak, kaç tercih var sorularına yanıt arıyor. İşte, ÖSYM ile YKS tercih takvimi 2024 hakkında merak edilenler...