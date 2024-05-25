YKS TYT deneme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Çevrimiçi TYT deneme sınavı sonuçları nasıl öğrenilir?

MEB OGM üzerinden uygulanan YKS deneme sınavı; TYT, AYT, YDT olmak üzere üç ayrı oturumla gerçekleştirilecek. Sınavların ilki olan TYT için giriş ekranı bugün 10.00-20.00 saatleri arasında erişime açık olacak. Sınav kapsamında, YKS TYT deneme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl öğrenilir soruları yanıt arıyor. İşte YKS deneme sınavı sonuç tarihi.