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Haberler Yaşam YKS TYT deneme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Çevrimiçi TYT deneme sınavı sonuçları nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 25.05.2024 10:20 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 10:22

YKS TYT deneme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Çevrimiçi TYT deneme sınavı sonuçları nasıl öğrenilir?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için sayılı günler kala Türkiye geneli deneme sınavı düzenleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve online olarak gerçekleştirilen sınava katılan adaylar, YKS TYT deneme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuyla sınav sonuç tarihi hakkında inceleme yapıyor. TYT, AYT, YDT oturumları gerçek sınava uygun formatta ayrı ayrı düzenlenen çevrimiçi deneme sınavına ilişkin detaylar merak ediliyor. Peki, TYT deneme sınavı sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar.

YKS TYT deneme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Çevrimiçi TYT deneme sınavı sonuçları nasıl öğrenilir?

MEB OGM üzerinden uygulanan YKS deneme sınavı; TYT, AYT, YDT olmak üzere üç ayrı oturumla gerçekleştirilecek. Sınavların ilki olan TYT için giriş ekranı bugün 10.00-20.00 saatleri arasında erişime açık olacak. Sınav kapsamında, YKS TYT deneme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl öğrenilir soruları yanıt arıyor. İşte YKS deneme sınavı sonuç tarihi.

YKS TYT deneme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Çevrimiçi TYT deneme sınavı sonuçları nasıl öğrenilir?

TÜRKİYE GENELİ YKS DENEME SINAVI TARİHLERİ

25 Mayıs Cumartesi (10.00-20.00): TYT Deneme Sınavı

26 Mayıs Pazar (10.00-20.00): AYT Deneme Sınavı

27 Mayıs Pazartesi (10.00-20.00): YDT Deneme Sınavı

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YKS TYT deneme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Çevrimiçi TYT deneme sınavı sonuçları nasıl öğrenilir?

YKS DENEME SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğrenciler, deneme sınavı sonuçları, sıralamaları ve puanlarını 28 Mayıs 2024 tarihinde yine aynı sistem üzerinden saat 10.00 itibarıyla görebilecekler.

Deneme sınavının soru çözümleri ise sonuçların açıklanması ile Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün Youtube sayfasında yayımlanacak. Ayrıca Youtube üzerinden öğrenciler için rehberlik yayını da uzmanlar tarafından gerçekleştirilecek.

YKS TYT deneme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Çevrimiçi TYT deneme sınavı sonuçları nasıl öğrenilir?

YKS DENEME SINAVI NASIL YAPILACAK?

10.00-20.00 saatleri arasında istenilen bir aralıkta sınava katılım sağlayacak öğrenciler deneme Sınavına 25 Mayıs 2024 tarihinden itibaren ogmmateryal.eba.gov.tr adresinden erişim sağlanabilecek.

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