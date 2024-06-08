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Haberler Yaşam YKS TYT Türk Beyliği sorusunun cevabı neydi? Türkiye Selçukluları’na Moğollar’la olan savaşında yardım etmeyi reddeden Türk beyliği hangisi?
Giriş Tarihi: 08.06.2024 14:00 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 14:07

YKS TYT Türk Beyliği sorusunun cevabı neydi? Türkiye Selçukluları’na Moğollar’la olan savaşında yardım etmeyi reddeden Türk beyliği hangisi?

YKS 2024 TYT sınavında çıkan Türk beyliği sorusu adayların kafasında soru işaretlerine yol açtı. Türkiye Selçukluları ve Moğollar arasında yaşanan savaşa ilişkin soru, YKS Türk Beyliği sorusunun cevabı neydi şeklinde araştırmalara konu oldu. Peki, Türkiye Selçukluları'na Moğollar'la olan savaşında yardım etmeyi reddeden Türk beyliği hangisi?

YKS TYT Türk Beyliği sorusunun cevabı neydi? Türkiye Selçukluları’na Moğollar’la olan savaşında yardım etmeyi reddeden Türk beyliği hangisi?

YKS TYT oturumunda, Türkiye Selçukluları'na yardım etmeyi reddeden Türk beyliği hakkında soru soruldu. Bu soruya sosyal medyada yanıt arayan adaylar YKS TYT Türk Beyliği sorusunun cevabı neydi diye araştırıyor. İşte Türkiye Selçukluları'na Moğollar'la olan savaşında yardım etmeyi reddeden Türk beyliği hangisi sorusunun yanıtı.

YKS TYT Türk Beyliği sorusunun cevabı neydi? Türkiye Selçukluları’na Moğollar’la olan savaşında yardım etmeyi reddeden Türk beyliği hangisi?

YKS TYT TÜRK BEYLİĞİ SORUSUNUN CEVABI NEYDİ?

Cevap Harzemşahlar olacak.

Soruda bahsi geçen savaş Kösedağ Muharebesi olup söz konusu savaşta Harzemşahlar, Büyük Selçukluların yardım talebini reddetmiştir.

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YKS TYT Türk Beyliği sorusunun cevabı neydi? Türkiye Selçukluları’na Moğollar’la olan savaşında yardım etmeyi reddeden Türk beyliği hangisi?

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