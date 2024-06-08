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YKS TYT Türk Beyliği sorusunun cevabı neydi? Türkiye Selçukluları’na Moğollar’la olan savaşında yardım etmeyi reddeden Türk beyliği hangisi?
Giriş Tarihi: 08.06.2024 14:00
Güncelleme Tarihi: 08.06.2024
14:07
YKS TYT Türk Beyliği sorusunun cevabı neydi? Türkiye Selçukluları’na Moğollar’la olan savaşında yardım etmeyi reddeden Türk beyliği hangisi?
YKS 2024 TYT sınavında çıkan Türk beyliği sorusu adayların kafasında soru işaretlerine yol açtı. Türkiye Selçukluları ve Moğollar arasında yaşanan savaşa ilişkin soru, YKS Türk Beyliği sorusunun cevabı neydi şeklinde araştırmalara konu oldu. Peki, Türkiye Selçukluları'na Moğollar'la olan savaşında yardım etmeyi reddeden Türk beyliği hangisi?