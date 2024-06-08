YKS TYT Türk Beyliği sorusunun cevabı neydi? Türkiye Selçukluları’na Moğollar’la olan savaşında yardım etmeyi reddeden Türk beyliği hangisi?

KÖSEDAĞ SAVAŞI TARİHİ VE SEBEPLERİ

Anadolu Selçuklu Devleti Babai isyanıyla oldukça yıpranmıştı. Bu yıpranmayı fırsat bilen Moğollar, Anadolu'ya doğru seferler düzenlemeye başlamıştı. O dönem devletin başında olan Gıyaseddin Keyhusrev babası Alaeddin Keykubat gibi tecrübeli olmayınca savaş haksız bir rekabete dönüşüp Moğolların zaferiyle sonuçlanmıştır.