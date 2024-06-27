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YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2024 || YKS baraj puanı var mı, kaç? İşte, YKS taban puanları 2 ve 4 yıllık üniversiteler ve bölümler!
Giriş Tarihi: 27.06.2024 20:39
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024
20:39
YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2024 || YKS baraj puanı var mı, kaç? İşte, YKS taban puanları 2 ve 4 yıllık üniversiteler ve bölümler!
YKS sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi doğrultusunda, 17 Temmuz itibari ile duyurulması bekleniyor. En düşük puanla üniversite tercihlerini gerçekleştirmek isteyen adaylar 2 ve 4 yıllık düşük puanla alan üniversitelerin taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları araştırmalarına başladı. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlayacak, taban puanları ne zaman açıklanır?