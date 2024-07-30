YKS üniversite yerleştirme sonuçları açıklanma tarihi || YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? ÖSYM YKS tercih takvimi

Giriş Tarihi: 30.07.2024 09:26
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024
09:30
YKS tercihleri için son gün 2 Ağustos. Tercih işlemlerinin bitmesine kısa bir süre kala iyi bir üniversiteye girmenin hayalini kuran yüz binlerce öğrenci "YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Sınavdan aldıkları puan ve başarı sıralamasına göre hazırlanan listeler ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak yapılıyor. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? İşte YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı…