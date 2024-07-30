YKS üniversite yerleştirme sonuçları açıklanma tarihi || YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? ÖSYM YKS tercih takvimi

8-9 Haziran tarihlerinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihlerinde sona geliniyor. Tercih işlemlerinin bitmesine kısa bir süre kala istedikleri bölüm ve okulların listesini çıkaran üniversite adaylar puana değil sıralamalarına göre tercihte bulunuyor. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl öğrenilir? İşte, ÖSYM ile YKS üniversite yerleştirme sonuçları açıklanma tarihi hakkında detaylar…