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YKS YDT DENEME SINAVI GİRİŞ EKRANI (ogmmateryal.eba.gov.tr/): 2024 MEB YKS YDT deneme sınavı saat kaçta?
Giriş Tarihi: 27.05.2024 07:30
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
07:30
YKS YDT DENEME SINAVI GİRİŞ EKRANI (ogmmateryal.eba.gov.tr/): 2024 MEB YKS YDT deneme sınavı saat kaçta?
MEB deneme sınavı son oturumuyla 27 Mayıs Pazartesi günü gündemde. https://ogmmateryal.eba.gov.tr/ YKS YDT deneme sınavı giriş ekranı ile adaylar Yabancı Dil Testi'ni de tamamlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde düzenlenen YKS'ye Doğru 2024 öğrencilerin kendilerini test etmeleri açısından oldukça önemli bir adım olacak. Peki; YKS YDT deneme sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor, sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...