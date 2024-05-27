YKS YDT DENEME SINAVI GİRİŞ EKRANI (ogmmateryal.eba.gov.tr/): 2024 MEB YKS YDT deneme sınavı saat kaçta?

YKS 2024 MEB deneme sınavı EBA OGM Materyal giriş ekranı 12. sınıf öğrencilerin akınına uğruyor. Çevrim içi yapılacak denemeyle öğrenciler asıl sınav öncesi seviyelerini ülke bazında ölçebilecek. YDT deneme sınavı saat kaçta bitiyor, nasıl giriş yapılır soruları yanıt arıyor. Peki; YKS YDT deneme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, tüm merak edilenler...