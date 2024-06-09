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Haberler Yaşam YKS YDT SINAV SAATİ VE SÜRESİ 2024: ÖSYM ile Yabancı Dil Testi kaç dakika kaç soru, YDT ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 09.06.2024 10:54 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 10:54

YKS YDT SINAV SAATİ VE SÜRESİ 2024: ÖSYM ile Yabancı Dil Testi kaç dakika kaç soru, YDT ne zaman, saat kaçta?

Üniversite sınavının 3. ve son oturumu YDT ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor sorularına yanıt aranıyor. Yabancı Dil Testi ile İngilizce'de yeterliliklerini ölçmek isteyen adaylar başvuru yapmaları halinde bu oturuma da katılıyor. TYT ve AYT ardından düzenlenen YDT sınav saati, süresi ve soru sayısı ile gündemde. Peki; YKS YDT ne zaman, kaç dakika kaç soru? İşte, sınava dair merak edilenler...

YKS YDT SINAV SAATİ VE SÜRESİ 2024: ÖSYM ile Yabancı Dil Testi kaç dakika kaç soru, YDT ne zaman, saat kaçta?

YKS YDT sınav saati Yabancı Dil Testini kaçırmak istemeyen adayların gündeminde. AYT oturumu ardından öğlen oturumu olarak düzenlenen sınavda adaylar için tercih ettikleri dile göre İngilizce, Arapça, Almanca, Fransızca, Rusça gibi dillerde sorular ÖSYM tarafından hazırlandı. Bu kapsamda sürelerini iyi değerlendirmek isteyenler YDT kaç dakika kaç soru merak ediyor. Peki; 2024 YDT ne zaman, saat kaçta?

YKS YDT SINAV SAATİ VE SÜRESİ 2024: ÖSYM ile Yabancı Dil Testi kaç dakika kaç soru, YDT ne zaman, saat kaçta?

YKS SINAV OTURUMLARI 2024

ÖSYM sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS 2024) 8-9 Haziran tarihlerinde 3 oturumda tamamlanıyor. Üniversite sınavında oturumlar şöyle:

Temel Yeterlilik Testi (TYT) 8 Haziran Cumartesi 10.15

Alanda Yeterlilik Testi (AYT) 9 Haziran Pazar 10.15

Yabancı Dil Testi (YDT) 9 Haziran Pazar günü 15.45

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YKS YDT SINAV SAATİ VE SÜRESİ 2024: ÖSYM ile Yabancı Dil Testi kaç dakika kaç soru, YDT ne zaman, saat kaçta?

YDT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Yabancı Dil Testi (YDT) 15.45'te başlayacak. Ancak adaylar 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

YKS YDT SINAV SAATİ VE SÜRESİ 2024: ÖSYM ile Yabancı Dil Testi kaç dakika kaç soru, YDT ne zaman, saat kaçta?

YDT KAÇ DAKİKA KAÇ SORU?

Sınavda öğrencilere 80 soru için 120 dakika süre verilecek. Buna göre YDT sınavı 17.45'te son bulacak.

YKS YDT SINAV SAATİ VE SÜRESİ 2024: ÖSYM ile Yabancı Dil Testi kaç dakika kaç soru, YDT ne zaman, saat kaçta?

YDT OTURUMU İÇİN BAŞVURULAR ALINDI!

Alınan başvuru sayısına göre YDT'te İngilizceden 222 bin 473, Arapçadan 5 bin 913, Almancadan 3 bin, Fransızcadan 1206, Rusçadan 797 kişi sınava girecek.

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