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YKS YDT SINAV SAATİ VE SÜRESİ 2024: ÖSYM ile Yabancı Dil Testi kaç dakika kaç soru, YDT ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 09.06.2024 10:54
Güncelleme Tarihi: 09.06.2024
10:54
YKS YDT SINAV SAATİ VE SÜRESİ 2024: ÖSYM ile Yabancı Dil Testi kaç dakika kaç soru, YDT ne zaman, saat kaçta?
Üniversite sınavının 3. ve son oturumu YDT ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor sorularına yanıt aranıyor. Yabancı Dil Testi ile İngilizce'de yeterliliklerini ölçmek isteyen adaylar başvuru yapmaları halinde bu oturuma da katılıyor. TYT ve AYT ardından düzenlenen YDT sınav saati, süresi ve soru sayısı ile gündemde. Peki; YKS YDT ne zaman, kaç dakika kaç soru? İşte, sınava dair merak edilenler...