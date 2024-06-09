YKS YDT SINAV SAATİ VE SÜRESİ 2024: ÖSYM ile Yabancı Dil Testi kaç dakika kaç soru, YDT ne zaman, saat kaçta?

YKS YDT sınav saati Yabancı Dil Testini kaçırmak istemeyen adayların gündeminde. AYT oturumu ardından öğlen oturumu olarak düzenlenen sınavda adaylar için tercih ettikleri dile göre İngilizce, Arapça, Almanca, Fransızca, Rusça gibi dillerde sorular ÖSYM tarafından hazırlandı. Bu kapsamda sürelerini iyi değerlendirmek isteyenler YDT kaç dakika kaç soru merak ediyor. Peki; 2024 YDT ne zaman, saat kaçta?