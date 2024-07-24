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Haberler Yaşam YKS'de puan mı önemli sıralama mı? 2024 YKS tercihinde puan mı başarı sıralaması mı dikkate alınmalı?
Giriş Tarihi: 24.07.2024 16:57 Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 16:59

YKS'de puan mı önemli sıralama mı? 2024 YKS tercihinde puan mı başarı sıralaması mı dikkate alınmalı?

YKS üniversite tercihleri yarın başlıyor. Tercih yapmaya hazırlanan adaylar, YKS'de puan mı önemli sıralama mı sorusuyla konuya ilişkin açıklamaları inceliyor. Tercih listelerini hazırlarken dikkat edilecek detaylar araştırılırken, 2024 YKS tercihinde puan mı başarı sıralaması mı dikkate alınmalı sorusu yanıt arıyor. İşte konu hakkında ÖSYM açıklamaları.

YKS’de puan mı önemli sıralama mı? 2024 YKS tercihinde puan mı başarı sıralaması mı dikkate alınmalı?

2024 YKS kapsamında üniversite tercihleri yarın başlıyor. En fazla 24 tercih hakkı bulunan adaylar, bunları iyi şekilde değerlendirebilmek için detayları inceliyor. Tercihlere ilişkin 2024 YKS tercihinde puan mı başarı sıralaması mı dikkate alınmalı sorusu yanıt ararken ÖSYM'nin açıklamaları adayların kafasındaki soru işaretlerini giderdi. Peki, YKS'de puan mı önemli sıralama mı? İşte konunun detayları.

YKS’de puan mı önemli sıralama mı? 2024 YKS tercihinde puan mı başarı sıralaması mı dikkate alınmalı?

YKS'DE PUAN MI ÖNEMLİ SIRALAMA MI?
Genel yerleştirmede başarı sıraları, ek yerleştirmede ise kesinlikle puan kullanılmalı. Ek yerleştirmede puanın kullanılmasının sebebi hem kılavuz verileri hem de adayın sonuç belgesinin o yıla ait olmasıdır. Oysa genel yerleştirmede adayın elindeki sonuç belgesi bu yıla aitken kılavuzdaki puan ve sıralar bir önceki yılın yerleşen son öğrencisine aittir. Puan ülke ortalamalarına ve standart sapmalarına göre yıldan yıla esneklik ve değişkenlik gösterirken taban sıraları daha stabil ve güvenilir bir veri sunar.

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YKS’de puan mı önemli sıralama mı? 2024 YKS tercihinde puan mı başarı sıralaması mı dikkate alınmalı?

YKS tercihlerinde adaylar, en fazla 24 tercihte bulunabilecek. Adayların tercihlerinin baştan birkaçını "puanım yeterli olmayabilir" endişesine kapılmadan, sadece ilgisini göz önüne alarak belirlemeli, buralara en çok istenen programlar yazılmalı.

YKS’de puan mı önemli sıralama mı? 2024 YKS tercihinde puan mı başarı sıralaması mı dikkate alınmalı?

Ancak, kazanılsa bile kaydolmak istenmeyen bir programa tercih listesinde yer vermemeli. Adayların tercih listelerindeki programların sırasının istek sıralarına uygunluğu kontrol edilmeli.

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