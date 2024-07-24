Haberler
Yaşam
YKS'de puan mı önemli sıralama mı? 2024 YKS tercihinde puan mı başarı sıralaması mı dikkate alınmalı?
Giriş Tarihi: 24.07.2024 16:57
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024
16:59
YKS'de puan mı önemli sıralama mı? 2024 YKS tercihinde puan mı başarı sıralaması mı dikkate alınmalı?
YKS üniversite tercihleri yarın başlıyor. Tercih yapmaya hazırlanan adaylar, YKS'de puan mı önemli sıralama mı sorusuyla konuya ilişkin açıklamaları inceliyor. Tercih listelerini hazırlarken dikkat edilecek detaylar araştırılırken, 2024 YKS tercihinde puan mı başarı sıralaması mı dikkate alınmalı sorusu yanıt arıyor. İşte konu hakkında ÖSYM açıklamaları.