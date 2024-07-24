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YÖK Atlas YKS Tercih Robotu 2024 | TYT-AYT-YDT puanı ile SAY, EA, SÖZ, DİL bölümlerin taban puanları ve üniversite sıralama hesaplama
Giriş Tarihi: 24.07.2024 12:43
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024
12:47
YÖK Atlas YKS Tercih Robotu 2024 | TYT-AYT-YDT puanı ile SAY, EA, SÖZ, DİL bölümlerin taban puanları ve üniversite sıralama hesaplama
YÖK Atlas tercih robotu üniversite tercihleri için adaylara yol gösterici rol oynuyor. ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirilecek olan YKS tercihleri, 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında alınacak. 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve sıralama hesaplama işlemleri için YÖK'ün tercih robotu adaylara yardımcı olacak. TYT, AYT veya YDT puanı ile tercih yapacak adaylar SAY, EA, SÖZ, DİL puanıyla alım yapan bölümlerin istatistiklerine bu ekran aracılığıyla ulaşabilecek. İşte üniversite tercihleri için YÖK Atlas tercih robotu.