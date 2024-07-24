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Haberler Yaşam YÖK Atlas YKS Tercih Robotu 2024 | TYT-AYT-YDT puanı ile SAY, EA, SÖZ, DİL bölümlerin taban puanları ve üniversite sıralama hesaplama
Giriş Tarihi: 24.07.2024 12:43 Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 12:47

YÖK Atlas YKS Tercih Robotu 2024 | TYT-AYT-YDT puanı ile SAY, EA, SÖZ, DİL bölümlerin taban puanları ve üniversite sıralama hesaplama

YÖK Atlas tercih robotu üniversite tercihleri için adaylara yol gösterici rol oynuyor. ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirilecek olan YKS tercihleri, 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında alınacak. 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve sıralama hesaplama işlemleri için YÖK'ün tercih robotu adaylara yardımcı olacak. TYT, AYT veya YDT puanı ile tercih yapacak adaylar SAY, EA, SÖZ, DİL puanıyla alım yapan bölümlerin istatistiklerine bu ekran aracılığıyla ulaşabilecek. İşte üniversite tercihleri için YÖK Atlas tercih robotu.

YÖK Atlas YKS Tercih Robotu 2024 | TYT-AYT-YDT puanı ile SAY, EA, SÖZ, DİL bölümlerin taban puanları ve üniversite sıralama hesaplama

YKS tercih ekranı yarın erişime açılacak. Adaylar, puan türüne ve sıralamasına göre hedeflediği üniversite ve bölümleri tercih listesine yazarken YÖK tarafından yayınlan tercih robotundan faydalanabilecek. Söz konusu ekran yardımıyla; bölümlerin son 4 yıla ilişkin kontenjan, taban puanı ve başarı sıralaması bilgilerine erişerek fikir sahibi olunacak. İşte SAY, EA, SÖZ, DİL puanıyla alım yapan bölümlerin taban puanları ve TYT-AYT-YDT puanı ile sıralama hesaplama işlemleri için YÖK Atlas tercih robotu linki.

YÖK Atlas YKS Tercih Robotu 2024 | TYT-AYT-YDT puanı ile SAY, EA, SÖZ, DİL bölümlerin taban puanları ve üniversite sıralama hesaplama

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU || YÖK ATLAS NASIL KULLANILIR?

YKS tercih robotu, birçok öğrencinin bölüm tercihlerinde önemli bir yer tutacak. Türkçe Matematik, Sözel ve Sayısal alanlardan girdikleri YKS sonrası elde ettikleri sonuçlara göre belirli bir puana sahip olan öğrenciler, buna göre tercih kılavuzu içerisinde yer alan bölümlerden birisini tercih edebilecek.

YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.

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YÖK Atlas YKS Tercih Robotu 2024 | TYT-AYT-YDT puanı ile SAY, EA, SÖZ, DİL bölümlerin taban puanları ve üniversite sıralama hesaplama

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İLE YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

YKS tercih robotunu kullanabilmek için öncelikle aşağıdaki linke tıklanması gerekecek. Karşınıza çıkan ekrandan detaylı ve hızlı tercih robotu bilgilerine ulaşmanız mümkün olacak.

YÖK Atlas YKS Tercih Robotu 2024 | TYT-AYT-YDT puanı ile SAY, EA, SÖZ, DİL bölümlerin taban puanları ve üniversite sıralama hesaplama

Buradan detaylı tercih robotu ekranını seçmeniz halinde başarı sıralamasını ve üniversite bilgilerini girerek filtreleme yapabilirsiniz.

Hızlı YKS tercih robotu ekranını seçmeniz halinde ise üniversite bilgilerine doğrudan ulaşabileceğiniz tabloya erişiminiz mümkün olacaktır.

"Üniversite Seç" kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesine ulaşabilirsiniz. "Program Seç" kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz.

YÖK Atlas YKS Tercih Robotu 2024 | TYT-AYT-YDT puanı ile SAY, EA, SÖZ, DİL bölümlerin taban puanları ve üniversite sıralama hesaplama

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