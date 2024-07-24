YÖK Atlas YKS Tercih Robotu 2024 | TYT-AYT-YDT puanı ile SAY, EA, SÖZ, DİL bölümlerin taban puanları ve üniversite sıralama hesaplama

YKS tercih ekranı yarın erişime açılacak. Adaylar, puan türüne ve sıralamasına göre hedeflediği üniversite ve bölümleri tercih listesine yazarken YÖK tarafından yayınlan tercih robotundan faydalanabilecek. Söz konusu ekran yardımıyla; bölümlerin son 4 yıla ilişkin kontenjan, taban puanı ve başarı sıralaması bilgilerine erişerek fikir sahibi olunacak. İşte SAY, EA, SÖZ, DİL puanıyla alım yapan bölümlerin taban puanları ve TYT-AYT-YDT puanı ile sıralama hesaplama işlemleri için YÖK Atlas tercih robotu linki.