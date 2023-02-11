YÖK SON DAKİKA AÇIKLAMASI: Üniversiteler ne zaman açılacak, Pazartesi mi? 2023 Üniversiteler ne zamana kadar tatil oldu, hangi illerde tatil?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki şiddetli Kahramanmaraş depremi sonrası yurt genelinde okullar tatil edildi. Bu noktada binlerce öğrenci ve öğretim görevlisi üniversiteler tatil mi sorusunu gündeme taşıdı. Öte yandan Kahramanmaraş, Adana, Diyarbakır, Kilis, Malatya, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay illeri için OHAL ilan edilmişti. Bu iller başta olmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerde okuyan öğrenciler üniversiteler ne zaman açılacak, belli oldu mu sorusuna yanıt arıyor. Peki, üniversiteler tatil mi, hangi illerde tatil ve kaç gün sürecek? İşte, YÖK açıklaması ile üniversitelerin açılacağı tarih!