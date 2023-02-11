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Haberler Yaşam YÖK SON DAKİKA AÇIKLAMASI: Üniversiteler ne zaman açılacak, Pazartesi mi? 2023 Üniversiteler ne zamana kadar tatil oldu, hangi illerde tatil?
Giriş Tarihi: 11.02.2023 10:51 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 10:51

YÖK SON DAKİKA AÇIKLAMASI: Üniversiteler ne zaman açılacak, Pazartesi mi? 2023 Üniversiteler ne zamana kadar tatil oldu, hangi illerde tatil?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki şiddetli Kahramanmaraş depremi sonrası yurt genelinde okullar tatil edildi. Bu noktada binlerce öğrenci ve öğretim görevlisi üniversiteler tatil mi sorusunu gündeme taşıdı. Öte yandan Kahramanmaraş, Adana, Diyarbakır, Kilis, Malatya, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay illeri için OHAL ilan edilmişti. Bu iller başta olmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerde okuyan öğrenciler üniversiteler ne zaman açılacak, belli oldu mu sorusuna yanıt arıyor. Peki, üniversiteler tatil mi, hangi illerde tatil ve kaç gün sürecek? İşte, YÖK açıklaması ile üniversitelerin açılacağı tarih!

YÖK SON DAKİKA DUYURDU! Üniversiteler ne zaman açılacak, belli mi? 2023 Üniversiteler tatil mi, hangi illerde ve kaç gün tatil?

Üniversiteler tatil mi sorusu arama geçmişlerindeki yerini koruyor. Kahramanmaraş depremi sonrası MEB tarafından alınan kararla ülke genelinde eğitim öğretime verilen ara uzatıldı. Bu gelişmenin ardından afet bölgesi ilan edilen 10 ilde okuyanlar başta olmak üzere önlisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri ile öğretim görevlileri üniversiteler ne zaman açılacak, tatil uzadı mı sorularını gündeme taşıdı. Yükseköğretim Kurulu YÖK son dakika açıklaması ile üniversitelerde tatil kararı alındığını duyurdu. Peki, üniversiteler açılacak mı, ertelendi mi, ne zamana kadar tatil? İşte, konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

YÖK SON DAKİKA DUYURDU! Üniversiteler ne zaman açılacak, belli mi? 2023 Üniversiteler tatil mi, hangi illerde ve kaç gün tatil?

MEB'DEN AÇIKLAMA: TÜM OKULLAR 20 ŞUBAT TARİHİNE KADAR TATİL!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen (MEB) son dakika açıklaması ile eğitim öğretime verilen ara uzatıldı. Buna göre, tüm Türkiye'de eğitime 20 Şubat 2023 tarihine kadar ara verildi.

Milli Eğitim Bakanı Özer, açıklamasında "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat'a kadar uzatma kararı aldık.'' dedi.

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YÖK SON DAKİKA DUYURDU! Üniversiteler ne zaman açılacak, belli mi? 2023 Üniversiteler tatil mi, hangi illerde ve kaç gün tatil?

TÜM TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle depremden etkilenen Kahramanmaraş, Adana, Malatya, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Osmaniye illerindeki yükseköğretim kurumlarında ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verilmişti.

Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) gelen son dakika açıklaması ile Türkiye genelinde tüm üniversitelerde bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışı ertelendi.

YÖK SON DAKİKA DUYURDU! Üniversiteler ne zaman açılacak, belli mi? 2023 Üniversiteler tatil mi, hangi illerde ve kaç gün tatil?

İşte YÖK son dakika açıklaması ile tam metni:

"Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 günü meydana gelen ve 10 ilimizi doğrudan etkileyen deprem nedeniyle; bu bölgeden olup diğer illerdeki yükseköğretim kurumlarımızda öğrenim gören öğrencilerimizin eğitim ve öğretime katılamayacak olmaları

YÖK SON DAKİKA DUYURDU! Üniversiteler ne zaman açılacak, belli mi? 2023 Üniversiteler tatil mi, hangi illerde ve kaç gün tatil?

Bu öğrencilerimizden bir kısmının yakınlarının afetten doğrudan etkilenmiş olmaları, yükseköğretim kurumlarımızdaki başta öğrencilerimiz olmak üzere akademik ve idari personelimizin arama, kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılmaları dikkate alınarak

Tüm yükseköğretim kurumlarımızda bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir"

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