YÖKDİL BAŞVURUSU ÖSYM EKRANI AÇILDI! 2024/2 YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, nereden ve nasıl ödenir?

YÖKDİL başvuru ekranı ÖSYM AİS üzerinden erişime açıldı. 11 Ağustos tarihinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından uygulanacak sınavın ardından sonuç belgeleriyle birlikte ilgili noktalara başvuruda bulunulacak. Peki; 2024/2 YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar, kılavuz nereden görüntülenir, başvuru nasıl yapılır?