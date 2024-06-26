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YÖKDİL BAŞVURUSU ÖSYM EKRANI AÇILDI! 2024/2 YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, nereden ve nasıl ödenir?
Giriş Tarihi: 26.06.2024 00:11
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024
00:11
YÖKDİL BAŞVURUSU ÖSYM EKRANI AÇILDI! 2024/2 YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, nereden ve nasıl ödenir?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/2) Ağustos ayında uygulanacak. Yüksek lisans başta olmak üzere dil yeterliliklerini her alanda kanıtlamak isteyen adaylar sınava başvuruda bulunacak. YÖKDİL başvuru ÖSYM AİS ekranı bu noktada erişime açıldı. Katılımcılar, sınav ücretini yatırdıktan sonra giriş belgelerini bekleyecek. Peki; YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar, kılavuz yayımlandı mı, nasıl yapılır?