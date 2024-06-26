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Haberler Yaşam YÖKDİL BAŞVURUSU ÖSYM EKRANI AÇILDI! 2024/2 YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, nereden ve nasıl ödenir?
Giriş Tarihi: 26.06.2024 00:11 Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 00:11

YÖKDİL BAŞVURUSU ÖSYM EKRANI AÇILDI! 2024/2 YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, nereden ve nasıl ödenir?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/2) Ağustos ayında uygulanacak. Yüksek lisans başta olmak üzere dil yeterliliklerini her alanda kanıtlamak isteyen adaylar sınava başvuruda bulunacak. YÖKDİL başvuru ÖSYM AİS ekranı bu noktada erişime açıldı. Katılımcılar, sınav ücretini yatırdıktan sonra giriş belgelerini bekleyecek. Peki; YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar, kılavuz yayımlandı mı, nasıl yapılır?

YÖKDİL BAŞVURUSU ÖSYM EKRANI AÇILDI! 2024/2 YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, nereden ve nasıl ödenir?

YÖKDİL başvuru ekranı ÖSYM AİS üzerinden erişime açıldı. 11 Ağustos tarihinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından uygulanacak sınavın ardından sonuç belgeleriyle birlikte ilgili noktalara başvuruda bulunulacak. Peki; 2024/2 YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar, kılavuz nereden görüntülenir, başvuru nasıl yapılır?

YÖKDİL BAŞVURUSU ÖSYM EKRANI AÇILDI! 2024/2 YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, nereden ve nasıl ödenir?

YÖKDİL/2 BAŞVURULARI BAŞLADI!

2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/2), başvuruları 25 Haziran-2 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 25 Haziran 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-YÖKDİL/2 Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

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YÖKDİL BAŞVURUSU ÖSYM EKRANI AÇILDI! 2024/2 YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, nereden ve nasıl ödenir?

ÖSYM AİS YÖKDİL BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YÖKDİL BAŞVURUSU ÖSYM EKRANI AÇILDI! 2024/2 YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, nereden ve nasıl ödenir?

YÖKDİL BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YÖKDİL kılavuzuna göre sınav ücreti 490 TL olarak belirlendi.

YÖKDİL BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

YÖKDİL BAŞVURUSU ÖSYM EKRANI AÇILDI! 2024/2 YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, nereden ve nasıl ödenir?

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

2024-YÖKDİL/2, 11 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacaktır.

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