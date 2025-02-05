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Giriş Tarihi: 05.02.2025 15:55 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 15:55

Yolun ortasındaki kadını görenler yardıma koştu: Eşim şehir dışında haber vermeyin korkar!

Aksaray'da korku dolu anlar yaşandı… Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Bircan B. (51), yaralandı. "Eşim şehir dışında, görevde. Haber vermeyin, korkar" diyerek sağlık ekiplerinin çağrılmasını isteyen Bircan B., hastaneye kaldırıldı.

DHA
Yolun ortasındaki kadını görenler yardıma koştu: Eşim şehir dışında haber vermeyin korkar!

Kaza, saat 12.30 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi 33'üncü Cadde'de yaşandı. Mobilya dükkanından çıktıktan sonra yol kenarına park ettiği aracına yönelen Bircan B.'ye yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, Bahri D. (33) yönetimindeki 68 AEG 730 plakalı otomobil çarptı. Yola savrulan kadın yaralandı.

Yolun ortasındaki kadını görenler yardıma koştu: Eşim şehir dışında haber vermeyin korkar!

Otomobilden inip yaralı kadının yanına giden Bahri D., "Yakınınıza haber verelim mi?" diye sordu.

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Yolun ortasındaki kadını görenler yardıma koştu: Eşim şehir dışında haber vermeyin korkar!

Bunun üzerine Bircan B., "Eşim şehir dışında, görevde. Haber vermeyin, korkar. Çok ağrım var, sağlık ekiplerine bildirdin" cevabını verdi.

Yolun ortasındaki kadını görenler yardıma koştu: Eşim şehir dışında haber vermeyin korkar!

Bu sırada çevredekiler de yaralı kadını kardan korumak için üzerine battaniye örttü.

Yolun ortasındaki kadını görenler yardıma koştu: Eşim şehir dışında haber vermeyin korkar!

İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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