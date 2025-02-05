Haberler
Yaşam
Yolun ortasındaki kadını görenler yardıma koştu: Eşim şehir dışında haber vermeyin korkar!
Giriş Tarihi: 05.02.2025 15:55
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
15:55
Yolun ortasındaki kadını görenler yardıma koştu: Eşim şehir dışında haber vermeyin korkar!
Aksaray'da korku dolu anlar yaşandı… Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Bircan B. (51), yaralandı. "Eşim şehir dışında, görevde. Haber vermeyin, korkar" diyerek sağlık ekiplerinin çağrılmasını isteyen Bircan B., hastaneye kaldırıldı.