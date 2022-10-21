Haberler Yaşam Youtube premium abonelik ücretine zam geldi! Youtube 2022 premium abonelik ve üyelik ücreti ne kadar, kaç TL, zam mı geldi?

Giriş Tarihi: 21.10.2022 07:11 Güncelleme Tarihi: 21.10.2022 07:11

Youtube premium abonelik ücretine zam geldi! Youtube 2022 premium abonelik ve üyelik ücreti ne kadar, kaç TL, zam mı geldi?

Google'a ait bir Amerikan çevrim içi video paylaşım ve sosyal medya platformu Youtube premium abonelik ve üyelik ücretine zam geldiğini duyurdu. Türkiye'deki kullanıcılar bu noktada yeni ücretlerle ilgili detaylı bilgi sahibi olmak istiyor. Bu kapsamda ise "Youtube premium abonelik ve üyelik ücreti ne kadar, kaç TL, zam mı geldi?" soruları yanıt aramaya başladı. Bireysel, aile ve öğrenci olmak üzere uygulanacak olan yeni ücretler belli oldu. Peki, Youtube premium abonelik ve üyelik ücreti ne kadar, kaç TL, zam mı geldi? İşte detaylar.