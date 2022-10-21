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Haberler Yaşam Youtube premium abonelik ücretine zam geldi! Youtube 2022 premium abonelik ve üyelik ücreti ne kadar, kaç TL, zam mı geldi?
Giriş Tarihi: 21.10.2022 07:11 Güncelleme Tarihi: 21.10.2022 07:11

Youtube premium abonelik ücretine zam geldi! Youtube 2022 premium abonelik ve üyelik ücreti ne kadar, kaç TL, zam mı geldi?

Google'a ait bir Amerikan çevrim içi video paylaşım ve sosyal medya platformu Youtube premium abonelik ve üyelik ücretine zam geldiğini duyurdu. Türkiye'deki kullanıcılar bu noktada yeni ücretlerle ilgili detaylı bilgi sahibi olmak istiyor. Bu kapsamda ise "Youtube premium abonelik ve üyelik ücreti ne kadar, kaç TL, zam mı geldi?" soruları yanıt aramaya başladı. Bireysel, aile ve öğrenci olmak üzere uygulanacak olan yeni ücretler belli oldu. Peki, Youtube premium abonelik ve üyelik ücreti ne kadar, kaç TL, zam mı geldi? İşte detaylar.

Youtube premium abonelik ücretine zam geldi! Youtube 2022 premium abonelik ve üyelik ücreti ne kadar, kaç TL, zam mı geldi?

YouTube Premium abonelik ücretlerine zam geldi. Dünya üzerinde ve ülkemizde milyonlarca kullanıcısı olan platformun Türkiye fiyatı gelen son zamla birlikte ne kadar olduğu ise merak konusu haline geldi. Gelen son dakika haberinin ardından "Youtube premium abonelik ve üyelik ücreti ne kadar, kaç TL, zam mı geldi?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte kullanıcılar tarafından merak edilen yeni Youtube abonelik ücretleri...

Youtube premium abonelik ücretine zam geldi! Youtube 2022 premium abonelik ve üyelik ücreti ne kadar, kaç TL, zam mı geldi?

YOUTUBE PREMİUM ABONELİK ÜCRETİNE ZAM GELDİ!

YouTube Premium bireysel abonelik ücreti ile ilgili YouTube'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"YouTube Premium ile sevdiğiniz videoları, içerik üreticileri ve müzisyenleri daha rahat takip edebilmeniz için kesintisiz YouTube keyfi sunuyoruz. Size mükemmel hizmet ve özellikler sunmaya devam edebilmek için aylık ₺16,99 olan Premium aboneliğinizin fiyatını aylık ₺29,99 olarak güncelleyeceğiz.

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Youtube premium abonelik ücretine zam geldi! Youtube 2022 premium abonelik ve üyelik ücreti ne kadar, kaç TL, zam mı geldi?

Bu değişiklik, 21 Kasım 2022 tarihinde veya sonrasında başlayan bir sonraki faturalama döneminizde uygulanacak.Hesabınızın durumunu ve faturalama bilgilerinizi kontrol etmek için Ayarlar > Satın Alınanlar ve Üyelikler sayfasına gidin. Tüm üyeler diledikleri zaman aboneliklerini buradan askıya alabilir veya iptal edebilir."

Youtube premium abonelik ücretine zam geldi! Youtube 2022 premium abonelik ve üyelik ücreti ne kadar, kaç TL, zam mı geldi?

YOUTUBE PREMIUM AİLE ÜYELİĞİ FİYATI
YouTube Premium aile üyeliği fiyatı aylık 59.99 lira olarak güncellendi.

Youtube premium abonelik ücretine zam geldi! Youtube 2022 premium abonelik ve üyelik ücreti ne kadar, kaç TL, zam mı geldi?

YOUTUBE PREMIUM ÖĞRENCİ ÜYELİĞİ FİYATI
YouTube Premium öğrenci üyeliği ücreti bir aylık ücretsiz deneme süresinden sonra aylık 19.49 lira olarak güncellendi.

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